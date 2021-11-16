СберМаркет откроет в КидБурге площадки для обучения детей через игру электронной коммерции

Онлайн-сервис доставки товаров СберМаркет запускает первую игровую площадку для обучения детей электронной коммерции в КидБурге в ЦДМ на Лубянке. В игротеке дети узнают, как устроен онлайн-рынок, какие навыки и профессии нужны, чтобы работать в одной из самых быстрорастущих сфер бизнеса. Они познакомятся с внутренней кухней популярной службы доставки, научатся выбирать качественные продукты, взвешивать их и собирать заказ для покупателя, попробуют, как настоящие курьеры, доставлять заказы по КидБургу, ориентируясь на карту города профессий.

Дети в игротеках СберМаркета будут работать с современным игровым оборудованием, которое по визуальному и техническому наполнению максимально похоже на настоящие кассовые аппараты со встроенными весами и платежными терминалами. Основная задача проекта — через игровые процессы познакомить ребят с новыми профессиями, дать знания и опыт, которые пригодятся в повседневной жизни, и развить у них важные надпрофессиональные навыки.

«Активное развитие в последние годы онлайн-доставки товаров и продуктов питания послужило толчком для старта новых направлений и профессий. Появляются компетенции, которые ценятся именно в сфере электронной коммерции. Если раньше был бум на работу в ИТ-компаниях, сейчас многие видят для себя перспективы именно в онлайн-бизнесе. В игротеках КидБурга дети узнают, с чего начинается мир электронной коммерции, познакомятся с внутренней кухней СберМаркета, поймут, как правильно выбирать фрукты и овощи в магазине, на что обращать внимание, как проверять сроки годности, научатся взвешивать фрукты и овощи, складывать продукты, учитывая правила товарного соседства, узнают, как доставлять заказы быстро, но бережно. Мы надеемся, что многим новые навыки покажутся интересными, и пригодятся не только во время выбора профессии, но и в повседневной жизни, когда они отправятся за покупками». Тамила Агамова, бренд-директор СберМаркета.

В КидБурге дети в возрасте от 1,5 до 14 лет знакомятся с многообразием специальностей и через игру развивают личностные навыки, необходимые в реальной жизни. Город профессий не знает, кем станут ваши дети в будущем, ведь специальности и знания постоянно изменяются, устаревают. Умение свободно общаться, находить друзей, заявлять о себе, не бояться ошибок, проявлять инициативу — вот, что всегда остаётся в цене. Именно этому учатся дети, которые приходят КидБург.