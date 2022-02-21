Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет (входит в экосистему Сбера) представил результаты работы в 2021 году. Оборот сервиса составил 58,6 млрд рублей с НДС и без промо. СберМаркет по итогам 2021 года вышел в лидеры российского рынка e-Grocery и намерен увеличивать отрыв от конкурентов.

Стратегическое развитие

В 2021 году СберМаркет заключил ряд стратегических партнерств. В основе сотрудничества с METRO лежит общее стремление сделать высококачественные продукты METRO доступными большему количеству людей и создание рабочих мест в новой гибридной экономике. Главная цель соглашения с АШАНом — ускорить развитие phygital-коммерции в АШАН и укрепить позиции обеих компаний на рынке продуктового ритейла. Компании создадут совместный e-com сервис для торговли продуктами и непродовольственными товарами.

Текущие стратегические партнёрства СберМаркета с METRO и АШАНом включают развитие совместных дарксторов и будут действовать до 2028 года. Среди крупных достижений компании — активное развитие быстрой доставки из Магнита во всех уголках страны.

Кроме того, СберМаркет начал масштабировать услугу самовывоза более, чем в 99 городах России на 40 ретейлеров, среди которых METRO, АШАН, Лента, О’КЕЙ, SELGROS Cash&Carry, Globus, Магнит, Виктория, PRISMA, SPAR.

«Результаты СберМаркета — это отличный пример того, как развивается бизнес в экосистеме Сбера. Компания всего за несколько лет прошла путь от небольшого стартапа до национального чемпиона в своей индустрии». Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Расширение географического охвата сервиса и пула партнёров-ретейлеров

За 2021 год СберМаркет продемонстрировал рекордные показатели по росту доставленных заказов, качеству сервиса и географическому охвату. Количество заказов за 2021 год выросло в 4 раза — до 24 млн. Ежедневно СберМаркет доставляет больше 150 тысяч заказов клиентам. Сервис начал работу в 56 новых городах и к концу года охватил 154 города.

В течение прошлого года СберМаркет активно расширял количество партнёров-ретейлеров среди федеральных и региональных сетей — с 66 в начале 2021 года до 120 к концу декабря. С сервисом сотрудничают как крупные федеральные сети МЕТРО, Лента, Ашан, Магнит, так и ведущие региональные игроки — Самбери, Командор, Мегамарт и другие. СберМаркет обеспечивает доставку из дарксторов ВкусВилл. С сервисом начали сотрудничать FIX Price, Верный, Дикси.

Это помогает реализовывать одну из стратегических задач компании — доставлять продукты из любимых клиентами магазинов по всей стране. Количество торговых точек, из которых осуществляется доставка — 7285 (год назад их было 967).

«Лидерство СберМаркета — это отражение доверия наших клиентов. Широкий ассортимент, доступные цены, быстрый сервис — то, благодаря чему покупатели возвращаются в СберМаркет, делают все больше и больше заказов. Это было бы невозможно без наших партнеров-ретейлеров, благодаря которым мы можем дать максимальный выбор товаров — будь то продукты, товары для животных, косметика и многое другое. Сотрудничество с ведущими розничными сетями в стране и стратегические партнерства с METRO и АШАНом — лучшее подтверждение нашей надежности. Кроме того, мы активно развиваем собственную рекламную платформу для производителей, которая помогает быть максимально близко к потребителю, даже когда он идет в магазин «онлайн». Дмитрий Жулин, сооснователь СберМаркета.

Новые бизнес-направления

В третьем квартале СберМаркет начал активно развивать быструю доставку от 20 минут. На конец года доля заказов в быстрой доставке составила более 30%. Экспресс-доставка работает из 88 федеральных и региональных сетей.

Кроме того, компания начала расширять категории, доступные потребителю. СберМаркет запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств из аптек, входящих в Группу компаний «Эркафарм»: «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «СуперАптека» и другие. Сервис первым на рынке начал доставку замороженной продукции из IKEA. В 2021 году СберМаркет запустил сотрудничество с зоомагазинами, магазинами парфюмерии и косметики, открыл категории здорового питания и флористики.

Развитие B2B: продажи корпоративным клиентам

Оборот B2B-направления СберМаркета в 2021 году продемонстрировал рост в 2,6 раза. Клиентская база достигла почти 100 тыс. зарегистрированных юрлиц.

В июне была запущена отдельная витрина для юрлиц с онлайн-оформлением документов и возвратом НДС. Это позволило создать наиболее релевантные для корпоративных клиентов продукт и клиентский путь. По итогам декабря 2021 года около 70% заказов корпоративных клиентов уже совершается на новой витрине.

Кроме того, был расширен ассортимент для корпоративных клиентов за счет вывода non-food ретейлеров. Теперь B2B-клиенты СберМаркета могут заказывать канцелярские товары и офисную мебель из магазинов Информат и Офисмаг.

Взаимодействие с компаниями экосистемы Сбера

СберМаркет активно развивает проекты совместно с другими компаниями экосистемы Сбера: запустил интеграцию со СберСпасибо, клиенты сервиса могут копить бонусы за заказы, а также обменивать их на скидки до 99% от суммы покупки. Используя бонусы от СберСпасибо, клиенты СберМаркета сэкономили уже 1,4 млрд рублей. Бонусы от СберСпасибо применяют уже в 14% заказов.

В 2021 году СберМаркетом начали пользоваться 476 тыс. новых клиентов с подпиской СберПрайм. Каждый третий заказ в СберМаркете совершается с подпиской.

Пользователи приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют получили возможность заказывать с помощью виртуальных ассистентов товары из каталога СберМаркета. Кроме того, заказать товары через СберМаркет можно на площадке СберМегаМаркета.

Развитие операционного подразделения (сборка и доставка заказов)

В 2021 году СберМаркет развивал доступность сервиса — в «высокий сезон» в ноябре-декабре клиенты могли оформить и получить заказ из гипермаркета в часовой слот времени или от 20 минут в быстрой доставке. В результате даже в период предновогоднего ажиотажа СберМаркет доставлял более 216 тысяч заказов в день с высоким качеством сервиса — средняя оценка за заказ в конце года составила 4,89 баллов из 5. Количество партнеров по сборке и доставке в конце года превысило 39 тысяч человек по всей России (рост год к году более, чем в два раза).

СберМаркет стал лидером рынка доставки продуктов в 3 квартале, по данным INFOLine. По результатам четвертого квартала и всего года компании удалось сохранить лидерство на рынке.