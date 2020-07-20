СберМаркет подключил первого nonfood ретейлера

СберМаркет, федеральный сервис доставки товаров, и французская марка парфюмерии и косметики Yves Rocher объявляют о начале сотрудничества в сфере онлайн-доставки. С июля клиенты СберМаркета могут сделать заказ в магазинах Yves Rocher через сайт или приложение сервиса.

Доставка осуществляется в день заказа в выбранный клиентом двухчасовой интервал. Минимальная стоимость заказа — 1 000 рублей. Стоимость сборки и доставки заказа — 98 рублей за первый заказ, 158 рублей за последующие. На первом этапе сделать заказ в Yves Rocher смогут сделать клиенты СберМаркета в Москве. Позднее партнеры намерены расширить географию сотрудничества и запустить доставку товаров французского бренда в городах миллионниках.

Yves Rocher — первый непродовольственный партнер-ритейлер СберМаркета. Ранее сервис фокусировался на доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. Сейчас СберМаркет сотрудничает с 35 продовольственными ритейлерами в 115 городах и 83 субъектах РФ, включая федеральные розничные сети METRO, Ленту и АШАН. По итогам 2 квартала 2020 года сервис вошёл в число лидеров российского eGrocery.

«В первой половине 2020 года СберМаркет продемонстрировал впечатляющий рост, а наша команда добилась уникального достижения для российского e-commerce — рост бизнеса в 15 раз год к году, запуск по всей стране. Мы изучаем возможность для выхода в новые сегменты рынка, связанные с товарами для всей семьи.Сотрудничество с Yves Rocher в сфере доставки товаров сегмента красоты и здоровья — это первый шаг в новом направлении. Мы рассчитываем, что до конца года новое направление — доставка товаров из непродовольственных магазинов — может составить до 5% от общего оборота компании», — говорит Артур Саркисов, операционный директор СберМаркет.