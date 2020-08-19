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СберМаркет подключил сеть Home Market

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу с новым партнёром — дискаунтером товаров повседневного спроса Home Market. Теперь ассортимент сети доступен на сайте и в официальном приложении СберМаркета. На данный момент сервис сотрудничает с более 40 продовольственными и непродовольственными ретейлерами, включая федеральные сети Metro, Лента и Ашан.

На первом этапе СберМаркет будет доставлять товары из Home Market в Москве, в дальнейшем планируется расширение доставки в другие регионы присутствия торговой сети — в Московской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Клиентам доступна экспресс-доставка за 2 часа и обычная доставка в течение дня. Курьер доставит заказ бесконтактным способом в указанное время. Стоимость доставки составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.

«Для нас подключение нового ретейлера — это поддержка стратегии масштабирования и выхода на новые рынки. Сотрудничество с Home Market даст нашим клиентам более широкий выбор товаров повседневного спроса. Кроме того, курьеры бережно относятся к новым реалиям и продолжают доставлять заказы бесконтактным способом с соблюдением всех требований безопасности», — говорит Оксана Маурина, руководитель направления развития бизнеса в сегменте non-food в СберМаркет.

«Мы рады, что теперь у жителей Москвы появилась возможность заказывать доставку из магазинов Home Market через сервисы СберМаркета. Расширение онлайн присутствия делает наши товары ещё более доступными для клиентов и позволяет приобретать все необходимые товары для дома по низким ценам, не выходя на улицу», — говорит Александр Сомов, руководитель направления e-commerce в Home Market.

Автор: Анна
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