СберМаркет подключит к доставке продуктов 87 гипермаркетов «Ашан»

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет и торговая сеть АШАН расширяют сотрудничество в сфере доставки продуктов. В течение II квартала текущего года СберМаркет запустит доставку из 86 гипермаркетов ритейлера в 35 регионах России, включая все города-миллионники.

С середины марта СберМаркет масштабно расширил операционные возможности, чтобы предоставить доступ к услугам доставки продуктов широкой аудитории. Сейчас сервис ежедневно доставляет более 13 тысяч заказов в более 60 городах России. Со СберМаркетом уже сотрудничают более 4000 курьеров и экспертов по закупкам — это в 3 раза больше, чем в начале марта. Для обеспечения рекомендаций по социальному дистанцированию с середины марта в СберМаркете действует бесконтактная доставка заказов клиентам с онлайн-оплатой.

«Команда СберМаркета за последние полтора месяца кардинально масштабировала бизнес, чтобы соответствовать огромному спросу на доставку продуктов. Расширение сотрудничества с АШАН откроет доступ к заказу продуктов через интернет с безопасной доставкой на дом для ещё большего числа жителей российских городов», — отмечает Павел Глухов, директор по развитию бизнеса СберМаркет.

«Сегодня мы видим, что количество онлайн заказов увеличилось в разы, и готовы значительно расширить географию проекта со СберМаркетом. В короткие сроки жителям столицы и регионов присутствия АШАН доставят свежие товары из ближайшего гипермаркета», — сказала Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.

В мае к доставке будут подключены Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Адыгея, Уфа, Воронеж, Ульяновск, Барнаул, Тольятти, Пермь, Саратов, Ижевск, Рязань, Тюмень.

В июне сервис будет доступен в Тамбове, Липецке, Владимире, Иванове, Белгороде, Костроме и Вологде. Всего к концу июня к СберМаркету будет подключено уже 93 магазина АШАН.