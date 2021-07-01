СберМаркет посчитал, как менялись расходы и предпочтения россиян

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, как изменились предпочтения жителей России за год — столько сервис работает по всем регионам РФ. Аналитики определили изменения среднего чека и предпочтений в покупках. В выборку попали около 100 городов — от Калининграда до Владивостока.

Изменение трат на одну покупку продуктов за год

За год работы по всей России СберМаркет сравнил изменение среднего чека одной покупки. Больше всего сумма одного заказа изменилась у жителей Анадыря — они стали тратить на 1256 рублей меньше в 2021 году, чем в 2020. На втором месте по экономии — москвичи: их сумма покупки снизилась на 969 рублей. На третьем месте — жители Биробиджана, их заказ стал дешевле на 739 рублей.

Среди тех городов, где средний чек практически не изменился — Владивосток, Хабаровск, Новороссийск, Магнитогорск. Сумма одной покупки в среднем составляет 2 528 рублей. А жители Благовещенска стали тратить больше: в 2020 сумма одного заказа составляла 1776 рублей, а в 2021 на 465 рублей больше — уже 2241 рубль. Это самый больше рост среднего чека в России.

В целом, у большинства россиян за год сумма одного заказа снизилась на 100-500 рублей, средний чек одного заказа продуктов по России составил 2 309 рублей в 2021 году. К примеру, в 2020 году средний чек составлял 2 578 рублей.

Это может быть связано с изменением частоты заказов: на старте работы сервиса в регионах жители делали 1 заказ в 2-3 недели. К июню 2021 года частота изменилась — сейчас россияне в среднем заказывают продукты 1 раз в 1-2 недели, но на меньшую сумму. Также СберМаркет сократил время доставки — сейчас почти по всей стране сервис доставляет заказы в часовой интервал, а в Москве и нескольких других городах — от 20 минут.

Что заказывают россияне чаще всего

Самый частый продукт в онлайн-заказах россиян — бананы: этот фрукт был лидером и в 2020, и в 2021 годах. Также часто заказывают молоко, белый хлеб, картофель, помидоры, лук репчатый и яйца. При этом, предпочтения в разных городах — разные.

Например, в Якутске на первом месте по популярности — сливочное масло 72,5% местной торговой марки «Молочный дождик». На втором месте — тушеная говядина Бурятмясопром. В Элисте чаще всего заказывают яйца Таганрогской птицефабрики, картофель и яблоки. В Нальчике — укроп и бананы. В Липецке — батон Лимак нарезной, а в Анадыре — картофель.

В Москве в топе заказов бананы, морковь, батон, молоко и сладкий перец. В Санкт-Петербурге — бананы, молоко, лук репчатый, сметана, хлеб и помидоры.

Общее число заказов — итоги года работы по всей РФ

В период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года жители регионов России оформили 7 800 000 заказов продуктов через онлайн-сервис. Данные не учитывают заказы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где сервис работает с 2019 года.