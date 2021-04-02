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СберМаркет представил рейтинг самых "постящихся" городов-миллионников

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, как жители городов-миллионеров покупают продукты, которые разрешены в период Великого поста. В выборку попали орехи, мед, сухофрукты, растительное молоко, рыба, черный хлеб и злаковые хлебцы. Период исследования: сравнение данных по продажам с 1 по 14 марта 2021 и с 15 по 30 марта 2021 года.

Традиционно в Великий пост следует отказаться от сладостей, мясных продуктов, яиц: это подтверждается данными СберМаркета. Во всех городах-миллионерах в среднем снизились продажи мяса (-1%), яиц (-1%) и конфет (-3,5%).

При этом, продукты, которые разрешены в пост, покупают чаще. Так, продажи рыбы выросли больше всего в Ростове-на-Дону (на 1,5%), в среднем по России рост спроса на рыбу вырос на 1%. Сухофрукты стали чаще всего покупать в Москве, Новосибирске и Самаре. Спрос на яблоки вырос в среднем по России на 2%, выше всего спрос на эти фрукты в Уфе – за 2 недели поста продажи выросли на 4%.

Интерес россиян к альтернативным видам молока увеличился больше всего: в среднем по РФ продажи такого молока выросли на 3%. Чаще всего его выбирали в Москве (+5%), Нижнем Новгороде и Перми (по +4%).

В некоторых городах спрос на разрешенные продукты не изменился, а где-то стал ниже. Например, в Перми и Санкт-Петербурге выросли продажи коровьего молока, которое запрещено в Великий пост (+2 и 1% продаж соответственно). В Екатеринбурге уменьшился спрос на орехи на 1%, а в Воронеже на злаковые хлебцы – на 1%.

По внутренним данным аналитики составили рейтинг городов, где Великий пост соблюдают лучше всего. Для расчета были взяты средние изменения продаж продуктов, которые разрешены в пост: овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты, растительные молоко и мясо, чай, каши, бобовые, хлеб и хлебцы. Рейтинг составлен по городам-миллионерам РФ.

Рейтинг городов, где больше всего выросли продажи постных продуктов:

  1. Ростов-на-Дону
  2. Москва
  3. Краснодар
  4. Волгоград
  5. Пермь
  6. Уфа
  7. Омск
  8. Челябинск
  9. Нижний Новгород
  10. Екатеринбург
  11. Самара
  12. Красноярск
  13. Казань
  14. Новосибирск
  15. Воронеж
  16. Санкт-Петербург

Продуктовая корзина для человека, соблюдающего Великий пост, будет стоить 2106 рублей. В эту сумму входит черный хлеб и хлебцы, растительные молоко и мясо, фасоль и геркулес, сухофрукты, орехи, мед, черный чай, рыба, яблоки, баклажаны, квашеная капуста.

«По статистике 66% россиян исповедуют православие, четверть соблюдает православные посты. Великий пост – важное событие в жизни многих россиян, что отражается и в изменении поведения потребителей. В этом году в лидеры по продажам постных продуктов вошли Ростов-на-Дону, Москва и Краснодар. В СберМаркете мы отмечаем изменения в поведении постоянных клиентов, которые выбирают нас за качество сервиса и скорость доставки – от 20 минут из местных магазинов в Москве или в двухчасовой интервал из гипермаркетов по всей стране».

Пресс-служба СберМаркета

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Автор: Анна
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