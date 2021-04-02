СберМаркет представил рейтинг самых "постящихся" городов-миллионников

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, как жители городов-миллионеров покупают продукты, которые разрешены в период Великого поста. В выборку попали орехи, мед, сухофрукты, растительное молоко, рыба, черный хлеб и злаковые хлебцы. Период исследования: сравнение данных по продажам с 1 по 14 марта 2021 и с 15 по 30 марта 2021 года.

Традиционно в Великий пост следует отказаться от сладостей, мясных продуктов, яиц: это подтверждается данными СберМаркета. Во всех городах-миллионерах в среднем снизились продажи мяса (-1%), яиц (-1%) и конфет (-3,5%).

При этом, продукты, которые разрешены в пост, покупают чаще. Так, продажи рыбы выросли больше всего в Ростове-на-Дону (на 1,5%), в среднем по России рост спроса на рыбу вырос на 1%. Сухофрукты стали чаще всего покупать в Москве, Новосибирске и Самаре. Спрос на яблоки вырос в среднем по России на 2%, выше всего спрос на эти фрукты в Уфе – за 2 недели поста продажи выросли на 4%.

Интерес россиян к альтернативным видам молока увеличился больше всего: в среднем по РФ продажи такого молока выросли на 3%. Чаще всего его выбирали в Москве (+5%), Нижнем Новгороде и Перми (по +4%).

В некоторых городах спрос на разрешенные продукты не изменился, а где-то стал ниже. Например, в Перми и Санкт-Петербурге выросли продажи коровьего молока, которое запрещено в Великий пост (+2 и 1% продаж соответственно). В Екатеринбурге уменьшился спрос на орехи на 1%, а в Воронеже на злаковые хлебцы – на 1%.

По внутренним данным аналитики составили рейтинг городов, где Великий пост соблюдают лучше всего. Для расчета были взяты средние изменения продаж продуктов, которые разрешены в пост: овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты, растительные молоко и мясо, чай, каши, бобовые, хлеб и хлебцы. Рейтинг составлен по городам-миллионерам РФ.

Рейтинг городов, где больше всего выросли продажи постных продуктов:

Ростов-на-Дону Москва Краснодар Волгоград Пермь Уфа Омск Челябинск Нижний Новгород Екатеринбург Самара Красноярск Казань Новосибирск Воронеж Санкт-Петербург

Продуктовая корзина для человека, соблюдающего Великий пост, будет стоить 2106 рублей. В эту сумму входит черный хлеб и хлебцы, растительные молоко и мясо, фасоль и геркулес, сухофрукты, орехи, мед, черный чай, рыба, яблоки, баклажаны, квашеная капуста.

«По статистике 66% россиян исповедуют православие, четверть соблюдает православные посты. Великий пост – важное событие в жизни многих россиян, что отражается и в изменении поведения потребителей. В этом году в лидеры по продажам постных продуктов вошли Ростов-на-Дону, Москва и Краснодар. В СберМаркете мы отмечаем изменения в поведении постоянных клиентов, которые выбирают нас за качество сервиса и скорость доставки – от 20 минут из местных магазинов в Москве или в двухчасовой интервал из гипермаркетов по всей стране». Пресс-служба СберМаркета