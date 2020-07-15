СберМаркет представил результаты работы по итогам II квартала 2020 года.

Компания вышла в лидеры сегмента e-Grocery России как самостоятельный игрок по обороту. Оборот СберМаркета во втором квартале составил 5,2 млрд рублей — в 15,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, и в 3,5 раза больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Российский рынок онлайн-доставки продуктов и товаров первой необходимости в 2020 году показывает феноменально быстрые темпы роста, при этом СберМаркет растет быстрее рынка по всем показателям. Согласно обновлённым прогнозам аналитиков Infoline, в 2020 году оборот всего рынка российского e-Grocery может достичь 130 млрд — почти в три раза больше, чем в 2019 году (ранее агентство прогнозировало рост рынка до 80–90 млрд рублей).

Количество доставленных СберМаркетом заказов во втором квартале составило 1,29 млн — это в 17 раз больше, чем во втором квартале 2019 года. Всего за этот период (апрель-июнь) СберМаркет доставил больше заказов, чем за почти семь лет работы сервиса.

С апреля по июнь СберМаркет завершил запуск сервиса по всей стране: теперь компания представлена в 115 городах и 83 субъектах Российской Федерации. Масштабное расширение географического охвата стало возможным благодаря увеличению пула партнеров-ретейлеров: сейчас к сервису подключено 35 федеральных и региональных торговых розничных сетей.

Аудитория СберМаркета заказывает продукты регулярно на 1–1,5 недели. Средний чек по России в течение второго квартала составил около 4000 рублей, при этом в Москве и Московской области он был выше — около 5100 рублей.