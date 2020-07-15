+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

СберМаркет представил результаты работы по итогам II квартала 2020 года.

Компания вышла в лидеры сегмента e-Grocery России как самостоятельный игрок по обороту. Оборот СберМаркета во втором квартале составил 5,2 млрд рублей — в 15,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, и в 3,5 раза больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Российский рынок онлайн-доставки продуктов и товаров первой необходимости в 2020 году показывает феноменально быстрые темпы роста, при этом СберМаркет растет быстрее рынка по всем показателям. Согласно обновлённым прогнозам аналитиков Infoline, в 2020 году оборот всего рынка российского e-Grocery может достичь 130 млрд — почти в три раза больше, чем в 2019 году (ранее агентство прогнозировало рост рынка до 80–90 млрд рублей).

Количество доставленных СберМаркетом заказов во втором квартале составило 1,29 млн — это в 17 раз больше, чем во втором квартале 2019 года. Всего за этот период (апрель-июнь) СберМаркет доставил больше заказов, чем за почти семь лет работы сервиса.

С апреля по июнь СберМаркет завершил запуск сервиса по всей стране: теперь компания представлена в 115 городах и 83 субъектах Российской Федерации. Масштабное расширение географического охвата стало возможным благодаря увеличению пула партнеров-ретейлеров: сейчас к сервису подключено 35 федеральных и региональных торговых розничных сетей.

Аудитория СберМаркета заказывает продукты регулярно на 1–1,5 недели. Средний чек по России в течение второго квартала составил около 4000 рублей, при этом в Москве и Московской области он был выше — около 5100 рублей.

«Во втором квартале 2020 года СберМаркет достиг высоких темпов роста. Я испытываю особую гордость, потому что в период бурного роста мы значительно улучшили качество сервиса для клиентов за счет расширения ассортимента и уменьшения среднего времени доставки заказа до трех часов. Как результат, оценка сервиса потребителями за этот период выросла с 4,75 до 4,83. Наша цель до конца года — продолжать работать над сервисом, дорабатывая и улучшая его, исходя из запросов клиентов, а также сделать СберМаркет любимым брендом для клиентов. Мы также продолжим наращивать онлайн-продажи для партнеров-ретейлеров через СберМаркет».

Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркета

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 июля / Комментарии
Прогноз развития интернет-торговли на ближайшие 5 лет

Прогноз развития интернет-торговли на ближайшие 5 лет

Data Insight построил прогноз развития интернет-торговли на ближайшие 5 лет с учетом влияния кризиса на рост онлайн-продаж, включая положительные (для роста) и отрицательные факторы.

далее →

14 июля / Комментарии
Рейтинг поисковых запросов на Авито во II квартале 2020 года

Рейтинг поисковых запросов на Авито во II квартале 2020 года

«Велосипед» и «кроссовки» во II квартале 2020 года вышли в топ поисковых запросов россиян на Авито, выяснили эксперты сервиса. «Велосипед» обосновался на второй строчке рейтинга топ-10 запросов, а «кроссовки» заняли пятое ме

далее →

13 июля / Комментарии
Какие мобильные телефоны выбирают россияне? Исследование Авито

Какие мобильные телефоны выбирают россияне? Исследование Авито

По итогам II квартала 2020 года на платформе продано на 13% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период прошлого года, выяснил аналитический центр Авито. Их средняя цена увеличилась на 7% до 10 100 рублей. Лидерами продаж стали iPhone, Samsung и Xiaomi, на которые пришлось 72% всех продаж.

далее →

13 июля / Комментарии
Ozon: от загородной самоизоляции к отпуску на природе

Ozon: от загородной самоизоляции к отпуску на природе

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала около 1,5 миллиона заказов и 2 миллиона поисковых запросов и выяснила, что россияне планируют выезды на отдых у воды.

далее →

10 июля / Комментарии
В июне продажи товаров с быстрой доставкой на AliExpress Plus выросли на 64%

В июне продажи товаров с быстрой доставкой на AliExpress Plus выросли на 64%

AliExpress раскрывает первые результаты проекта AliExpress Plus с быстрой доставкой и упрощенным возвратом товаров. На старте проекта в разделе было представлено более 1 млн товаров из разных категорий из России, Китая и других стран.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!