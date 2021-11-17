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СберМаркет проанализировал, что покупают в экспресс-доставке

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Fix Price
Fix Price
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Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет сравнил, чем отличается корзина клиентов, которые выбирают экспресс-доставку, и тех, кто предпочитает плановую доставку в определенный слот времени.

Средний заказ в экспресс-доставке состоит из 7 товаров, в плановой — из 15. Средний чек такого заказа — 900 рублей, это в несколько раз ниже, чем заказ в плановой доставке, при этом частота таких заказов в несколько раз выше. Средний вес — около 5 кг. Те, кто предпочитают экспресс-формат, чаще выбирают продукты категории фреш и ультрафреш — фрукты, овощи, молочную продукцию, готовые блюда. В плановой доставке, кроме этих товаров, также присутствуют продукты долгого хранения, большие упаковки воды, корма для животных, средства для уборки дома.

СберМаркет составил рейтинг городов, где живут самые активные пользователи быстрой доставки. Лидеры рейтинга — Москва и Санкт-Петербург, за ними идут Екатеринбург, Красноярск, Волгоград, Самара, Новосибирск, Челябинск, Пермь. Самые популярные торговые сети — «Магнит», «ВкусВилл» и Fix Price.

Экспресс-доставку СберМаркет начал активно развивать летом этого года. Сейчас доля таких заказов составляет больше 30%. Получить быстро можно не только продукты и товары первой необходимости, но и безрецептурные лекарства из аптек, товары для животных, косметику и многое другое. В экспресс-формате СберМаркет сотрудничает с сетями «Магнит», «ВкусВилл», «Улыбка радуги», Fix Price, Зоопторг, «Мираторг», «Дочки-сыночки» и др.

В ноябре 2021 года быстрая доставка стала доступна жителям Тюмени, Саратова, Астрахани, Ульяновска, Тольятти, Томска, Кемерово, Оренбурга, Липецка, Ярославля (всего сервис работает уже в 35 городах из более 3 тысяч торговых точек).

«В последний год клиенты, особенно в крупных городах, переходят к модели покупки продуктов на пару дней вместо закупки впрок, которая была популярна на протяжении последних лет. Понимая эту тенденцию, мы сократили время ожидания заказа с 2-часового интервала в течение дня до часового слота и начали активно развивать экспресс-доставку, когда ты можешь получить продукты, лекарства, цветы и многое другое уже через 20-60 минут. Популярность этой услуги стремительно растет, сейчас доля экспресс в общих продажах составляет уже больше 30%. Мы рассчитываем довести ее как минимум до 50%, причем развиваем ее не только в столице, но и в регионах», — отмечает Айдар Исхаков, директор по операционной эффективности СберМаркета.

 

Города-лидеры по экспресс-доставке

1.

Москва

2.

Санкт-Петербург

3.

Екатеринбург

4.

Красноярск

5.

Волгоград

6.

Самара

7.

Новосибирск

8.

Челябинск

9.

Пермь

Компании и сервисы: Fix Price, Мираторг, ВкусВилл, Дочки Сыночки, Магнит, Улыбка радуги
Автор: Анна
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