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СберМаркет проанализировал покупки товаров для животных онлайн

Федеральный сервис по доставке продуктов и товаров СберМаркет проанализировал покупки товаров для животных с января по август 2020 года. Выяснилось, что жители Красноярска, Иркутска и Омска больше других россиян покупали товары для питомцев: около 6% покупательских корзин содержали эти товары. А жители Санкт-Петербурга заняли последнее место из топ-20 городов по покупкам: только в 2,5% заказов были с товарами для питомцев.

Среди городов-аутсайдеров также оказались Москва, Екатеринбург и Казань — там реже всего заказывали товары для животных. Всего россияне заказали 86,3 млн товаров для питомцев на сумму более 8,9 млрд рублей.

Кроме того, СберМаркет проанализировал покупки нескольких категорий товаров: корма, наполнители для лотков, аксессуары и уход за животными и составил топ-20.

Корм для кошек и корм для собак

Жители Красноярска заняли первое место по покупкам и корма для кошек, и корма для собак. Также чаще других корм для кошек заказывали в Иркутске, Омске и Новосибирске. Парадоксально, но в котокультурной столице — Санкт-Петербурге корм для кошек заказывали реже всего, петербуржцы заняли 20 место по заказам этого товара. Аутсайдером по заказам корма для собак стала Уфа — 0,18% корзин содержали собачий корм.

Наполнители для лотков, аксессуары и уход

Дополнительные товары для животных также редко попадали в онлайн-корзины россиян, меньше 0,5% покупательских заказов содержали товары. Тем не менее чаще всего наполнители заказывали в Ростове-на-Дону и Краснодаре, а реже всего в Московской области и Калининграде. Аксессуары и товары для ухода жители России заказывали крайне редко — менее 0,2% заказов.

Автор: Анна
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