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СберМаркет: продажи лопат для уборки снега выросли на треть

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал спрос на автомобильные товары. За две недели января россияне сделали больше заказов лопат для уборки снега, чем в ноябре и декабре 2020 года.

С наступлением холодов в начале 2021 года россияне купили лопат на 33% больше, чем в декабре и ноябре прошлого года. Москвичи и жители Московской области сделали на 10% больше заказов лопат, чем в предыдущие месяцы.

В сервисе отметили, что рост продаж лопат для уборки снега связан с нестандартными погодными условиями для Москвы и Московской области для последних лет — низкой температурой и снегопадами. Обычно клиенты заказывают в СберМаркете продукты питания, но из-за погоды лопаты также стали одним из предметов первой необходимости. Кроме того, преимуществом СберМаркета является скорость доставки — день в день в удобный двухчасовой интервал.

Традиционно есть группы товаров, которые покупают чаще всего по сезонам. Например, в июне 2020 самым популярным продуктом стала черешня, в сентябре выросли продажи брусники и клюквы, а в новогодние каникулы часто покупали мандарины.

Автор: Анна
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