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СберМаркет составил продуктовую карту Москвы

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет проанализировал, в каких районах Москвы жители чаще всего пользовались доставкой продуктов на дом. Для этого сервис проанализировал все заказы, которые были сделаны в 2020 году в Москве, и составил «тепловую» карту заказов.

Доставка продуктов из гипермаркетов

Доставкой продуктов и товаров на дом чаще всего пользовались жители района Раменки, на этот район приходится самое большое число заказов. На втором месте оказалось Марьино. Третье и четвертое места заняли центральные районы — Пресненский и Таганский. Пятерку лидеров замыкают Хорошево-Мневники и Гольяново. Реже всего доставкой продуктов пользуются жители Зеленограда, Внуково и районов Восточный и Косино-Ухтомское.

Быстрая доставка продуктов из супермаркетов

Лидером по числу заказов с быстрой доставкой заказов от 20 минут вновь оказался район Раменки. На втором и третьем местах Таганский и Пресненский районы с почти одинаковым числом заказов. За ними идут Марьино, Черемушки и Хорошевский районы. В топ-10 также попали Хамовники, Кунцево, Зюзино и Басманный. Реже всего пользуются экспресс-доставкой жители районов Капотня, Алтуфьевский и Метрогородок.

Доставка non-food товаров

В категории доставки non-food товаров входит доставка из таких магазинов, как: Бетховен, Улыбка Радуги, Yves Rocher, HomeMarket, 220 Вольт и других. Таким видом доставки чаще всего пользовались жители Пресненского района. Далее идут районы Раменки, Марьино, Ломоносовский. В топ-10 вновь попали Кунцево, Хорошевский район и Черемушки. За ними расположились районы Ховрино, Таганское и Хамовники. Реже всего доставку товаров первой необходимости заказывают жители Митино, Куркино и Северное Бутово.

«Доставка продуктов из гипермаркетов популярна по всей столице вне зависимости от географического расположения. На это влияет широкий выбор ретейлеров, которые подключены к платформе СберМаркета — сейчас у любого жителя столицы есть выбор из как минимум 7 различных продуктовых магазинов, где он может сделать заказ. При этом быстрая доставка продуктов и доставка непродовольственных товаров набирает популярность тем сильнее, чем ближе к центру расположен район», — говорит Артур Саркисов, вице-президент по операциям и развитию бизнеса СберМаркета.

Автор: Анна
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