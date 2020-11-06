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СберМаркет составил топ самых нужных непродовольственных товаров

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал покупки россиян, которые были сделаны из non-food ретейлеров: «Бетховен», «220 вольт», «Улыбка радуги», «Дочки-Сыночки», «Парфюм-лидер», «HomeMarket», «Yves Rocher». Сервис составил рейтинг из 15 самых популярных позиций, которые чаще других заказывали с быстрой доставкой — то, что нужно клиентам в тот же день.

Товары для дома и ремонта

Чаще всего срочно россиянам нужны были наборы для сверления и отопительные приборы. Первое место по заказам товаров для дома заняли наборы сверл Hammer, на втором — конвекторы и тепловые пушки. Также в топ-15 покупок вошли светодиодные лампы, фонари, ножи и дрель.

Товары для детей

Быстрая доставка — помощник для родителей. В категории детских товаров первые места разделили влажные салфетки для детей в больших упаковках по 72 штуки и пеленки. Часто родители заказывали пюре и соки марки «Бабушкино лукошко» и трусики-подгузники Huggies и Merries.

Товары для ухода за собой и домом

Первое место по покупкам товаров для ухода за собой и домом заняли ватные диски, бумажные полотенца и туалетная бумага — эти позиции в ретейлерах «Улыбка радуги» и уральской сети «Парфюм-лидер» заказывали чаще всего. При этом в сети «Yves Rocher» популярностью пользовались гели для душа и ванны, шампунь и жидкое мыло. Топ-15 товаров замкнули чистящие средства для дома, ватные палочки и средства для стирки. Со срочной доставкой чаще заказывают средства личной гигиены и бытовую химию, чем парфюмерию и декоративную косметику.

Товары для животных

В топ-15 самых частых покупок товаров для животных попали только товары для кошек. Первые пять мест разделили наполнители для кошачьего туалета, корм для кошек с говядиной и с курицей в консервации и паучи. При этом для кормления кошек россияне чаще всего покупают корма марок PRO PLAN, GOURMET и ROYAL CANIN.

«Мы ежедневно наблюдаем рост спроса на непродовольственные товары: средства по уходу за собой, товары для детей, зоотовары и все нужное для ремонта и дома. Сейчас безопаснее оставаться дома и уменьшить количество социальных контактов. СберМаркет может предложить большой выбор товаров с бесконтактной быстрой доставкой от 2 часов», — говорит Оксана Маурина, руководитель направления развития бизнеса в сегменте non-food в «СберМаркет».

Статистика составлена по результатам аналитики более 2 млн заказов с января по октябрь 2020 года в 147 городах РФ.

Автор: Анна
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