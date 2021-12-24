СберМаркет в Сибири доставит заказ на собачьих упряжках

СберМаркет запустил доставку интернет-заказов на собачьих упряжках. Эта функция доступна в Сибири. Встретить курьеров на собачьих упряжках можно в Иркутской области и на горе Мамай на южном берегу озера Байкал (Бурятия).

Доставить заказ туда, куда не проедет автомобиль, смогут хаски. Эта опция возможна для небольших заказов: вес, который способен увезти один пес равен 20 кг, поэтому перегружать упряжку даже из 6-8 собак с учетом веса человека нельзя. Курьеры, которые работают на упряжках, прошли обучение у действующих каюров. Первый заказ "‎на собаках"‎ уже доставили сотрудникам архитектурно-этнографического музея "‎Тальцы"‎ на 47-м километре Байкальского тракта.

Из-за трудностей дрессировки такие животные часто оказываются на улице или в приютах. Потому СберМаркет совместно с сетью магазинов «Бетховен» проводят предновогоднюю акцию. Вместе они хотят привлечь внимание к проблемам квартирного содержания северных пород.