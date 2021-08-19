СберМаркет внедрил технологию Scan&Go в процесс сборки заказов

Сервис доставки товаров СберМаркет разработал и внедрил технологию Scan&Go в процесс сборки заказов, сделанных онлайн. Она позволит увеличить скорость прохода сборщиков через кассу на 37% и уменьшить общее время сборки и упаковки на 10%. Использовать технологию сборщики смогут с помощью мобильного телефона. Scan&Go уже используется в магазинах METRO.

СберМаркет разработал технологию Scan&Go, которая позволяет ускорить работу более 11 000 собственных сборщиков, работающих в гипермаркетах. До внедрения технологии сборщики комплектовали товарные корзины в торговых залах партнеров сервиса, после чего вставали в очередь на кассе (в гипермаркетах для них предусмотрены выделенные кассы). Теперь, чтобы подтвердить сборку заказа и передать его в доставку, сборщику достаточно показать на кассе специальный QR- или bar-код на экране мобильного телефона. Кассир считывает код сканером кассы, и, благодаря интеграции с системами ретейлера, на кассе отображается перечень собранных товаров по данному заказу. Далее его остается только оплатить и передать в доставку.

«Эффективность использования площадей торговых залов в магазине актуальна для всех ретейлеров. От этого зависит объем генерируемой магазином выручки. Часто возможности пространства, занимаемого кассовыми линиями, ограничены. На пропускную способность также влияет человеческий фактор. В высокий сезон эти проблемы становятся особенно актуальными и напрямую влияют на выручку ретейлера, — отмечает Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в СберМаркете, — Один из главных наших приоритетов — скорость сборки заказов перед тем, как они будут переданы курьерам в доставку. Увеличивая скорость сборки, СберМаркет обеспечивает рост продаж через свой сервис без дополнительных затрат на увеличение кассовых линий. По нашим оценкам, внедрение Scan&Go позволит ускорить проход сборщиков через кассу на 37% и уменьшить общее время сборки и упаковки заказов на 10%».

Новое решение влияет и на такой показатель, как FTE (Full-time equivalent) кассира, — сотрудники ретейлера смогут больше времени уделять оффлайн-клиентам. В планах развития платформы Scan&Go — интеграция с онлайн-кассой, что позволит полностью исключить из процесса сборки заказа физическую кассу и кассира.

СберМаркет также планирует представить свою платформу Scan&Go в качестве продукта для улучшения пользовательского опыта оффлайновых клиентов в торговом зале. Это будет доступный широкому пулу партнеров продукт с проверенными на большом количестве заказов показателями. Например, с его помощью можно будет выстроить процесс умного выборочного контроля при выходе клиента из торгового зала.