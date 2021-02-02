СберМаркет вырос в 14 раз за 2020 год

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет (входит в экосистему Сбера) представил результаты работы в 2020 году. Оборот сервиса составил 20,72 млрд рублей, что делает СберМаркет одним из лидеров российского e-Grocery по итогам 2020 года. А по итогам второго полугодия оборот СберМаркета составил 14 млрд рублей. Это превосходит показатели всех остальных компаний на рынке доставки продуктов — компания опередила других игроков по темпам развития.

Расширение географического охвата сервиса и пула партнёров-ретейлеров

За 2020 год СберМаркет продемонстрировал рекордные показатели по росту доставленных заказов, качеству сервиса и географическому охвату. В начале пандемии, во 2 квартале, СберМаркет в короткие сроки провёл масштабирование и запустился по всей России — в 83 субъектах страны, от Калининграда до Владивостока. Теперь доступен для аудитории более 70 млн человек.

В течение прошлого года СберМаркет активно расширял количество партнёров-ретейлеров среди федеральных и региональных сетей — с 5 в начале 2020 года до 66 к концу декабря. Со СберМаркетом сотрудничают как крупные федеральные сети МЕТРО, Лента, Ашан, О’КЕЙ, так и ведущие региональные игроки — Самбери, Командор, Мегамарт и другие. Это помогает реализовывать одну из стратегических задач компании — доставлять продукты из любимых клиентами магазинов по всей стране.

Новые бизнес-направления

В середине 2020 года СберМаркет запустил пилотные проекты по новым направлениям — это доставка из торговых сетей сегмента непродовольственных товаров и быстрая доставка от 20 минут из локальных продуктовых и непродовольственных магазинов. С сервисом начали сотрудничать ретейлеры из сегментов зоотоваров, товаров для детей, парфюмерии и косметики, товаров для дома — Yves Rocher, Рив Гош, Бетховен, 220 Вольт, Дочки-Сыночки и другие. Быстрая доставка продуктов была запущена в пилотном режиме в Москве из магазинов сети ВкусВилл. С ноября 2020 года к быстрой доставке в Москве были также подключены Азбука Вкуса и Бетховен.

СберМаркет начал развивать направление прямого сотрудничества с брендами и рекламодателями — рекламную платформу Brand Solutions. К концу 2020 года количество клиентов нового подразделения составило 160, включая крупнейших рекламодателей — Mars, Nestle, Procter & Gamble, Coca-Cola, Unilever. В декабре доля подразделения Brand Solutions достигла 1,3% в обороте всей компании. В 2021 году СберМаркет будет работать над разработкой нового рекламного инвентаря для клиентов, это одно из ключевых направлений для увеличения доходов компании.

Развитие операционного подразделения (сборка и доставка заказов)

В 2020 году СберМаркет развивал доступность сервиса — в «высокий сезон» в ноябре-декабре клиенты могли оформить и получить заказ из гипермаркета в тот же день в среднем через 3 часа. В результате даже в период предновогоднего ажиотажа СберМаркет доставлял более 50 тысяч заказов в день с высоким качеством сервиса — средняя оценка за заказ в конце года составила 4,89 баллов из 5. Количество партнеров по сборке и доставке в конце года превысило 15 тысяч человек по всей России.

В середине 2020 года СберМаркет запустил новую функцию электронных чаевых для курьеров и экспертов по закупкам — клиент может отправить чаевые за доставленный заказ в благодарность в приложении или на сайте сервиса. За 6 месяцев общая сумма чаевых, отправленная курьерам и экспертам по закупкам, превысила 19 млн рублей.

ESG-проекты

В 2020 году СберМаркет вместе с привилегированным партнёром METRO запустил пилотный проект в Москве по возврату пакетов: клиенты могли вернуть пластиковые пакеты курьеру, а курьеры затем отдавали полученные пакеты на переработку в торговых центрах METRO. В 2021 году СберМаркет рассмотрит варианты для расширения данной программы.

Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркета: «СберМаркет в 2020 году прошёл через рост, который не проходила ни одна компания в российском e-commerce — в 14 раз за год. Горжусь усилиями и работой наших талантливых офисных сотрудников, курьеров и экспертов по закупкам, которые сделали этот результат возможным. В новых условиях пандемии и ограничений команда справилась со всеми вызовами и трудностями и построила сервис, которым уже пользуются сотни тысяч семей по всей России. Наш вызов в 2021 году — создать лучший продукт на рынке, который поможет пользователям экономить своё время, деньги и энергию». В январе 2021 года Сбер приобрел долю в СберМаркете у совместного предприятия О2О-холдинг Mail.Ru Group и Сбера и стал мажоритарным акционером компании. Возможности экосистемы Сбера помогут СберМаркету расширить аудиторию сервиса, предложить услуги доставки продуктов и товаров миллионам россиян и бизнесу, найти синергию с другими экосистемными компаниями.

Дмитрий Жулин, сооснователь СберМаркета: «Это событие подчёркивает успех, которого добилась команда СберМаркета в ушедшем году. Став частью экосистемы Сбера, мы сможем построить уникальную платформу — она поможет клиентам экономить время, деньги и энергию при совершении покупок, а партнерам-ретейлерам — получить новый эффективный канал онлайн-продаж».

По итогам 2020 года в управленческой структуре СберМаркета произошли изменения. Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркета, присоединился к Петру Федченкову, Андрею Жулину и Дмитрию Жулину в статусе одного из сооснователей. Асан продолжает исполнять обязанности генерального директора компании, а в обновленном статусе вместе с остальными основателями будет отвечать за формулирование видения будущего СберМаркета и координацию со стратегией развития экосистемы Сбера.