СберМаркет выяснил, как алкоголь влияет на средний чек продуктовой корзины

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров для дома СберМаркет проанализировал, как алкоголь влияет на рост среднего чека продуктовой корзины. Для этого в компании проанализировали данные 100 тысяч заказов за декабрь с услугой самовывоза из магазина.

Самый высокий средний чек в тех заказах, где есть виски, он составляет 18540 рублей. На втором месте — заказы, в которых присутствуют алкогольные подарочные наборы, там средний чек составляет 6880 рублей. На третьем месте — коньяк, он увеличивает чек до 4816 рублей.

Вино и сопутствующие продукты обходятся покупателям, в среднем, в 4771 рубль, шампанское — в 4310 рублей. Заказы, в которых есть водка, саке, граппа и бренди, обходятся дешевле — в 3386 рублей. Самые экономные варианты — с пивом и ликером, настойками, 1757 и 1740 рублей соответственно. Для сравнения — в заказах без алкоголя средний чек составляет 2 346 рублей.

В четвертом квартале количество заказов с услугой самовывоза в СберМаркете выросло на 148%, GMV этого сегмента увеличилась в три раза. Рост связан с активным масштабированием услуги. Один из драйверов в развитии самовывоза — возможность заказать не только продукты и товары для дома, но и алкоголь, в самовывозе доля алкоголя в GMV — 38%, в общем GMV компании — 3%.

Услуга самовывоза позволяет самостоятельно и без очередей забрать свой заказ в удобное время без согласования времени с курьером. Наибольшее количество заказов с услугой самовывоза приходится на торговую сеть METRO, также она популярна в Ашане, Магните, Окее и Ленте. Заказать товары с самовывозом можно в 97 городах России, самые активные пользователи услуги живут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани.