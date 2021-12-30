+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

СберМаркет выяснил, как алкоголь влияет на средний чек продуктовой корзины

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров для дома СберМаркет проанализировал, как алкоголь влияет на рост среднего чека продуктовой корзины. Для этого в компании проанализировали данные 100 тысяч заказов за декабрь с услугой самовывоза из магазина.

Самый высокий средний чек в тех заказах, где есть виски, он составляет 18540 рублей. На втором месте — заказы, в которых присутствуют алкогольные подарочные наборы, там средний чек составляет 6880 рублей. На третьем месте — коньяк, он увеличивает чек до 4816 рублей.

Вино и сопутствующие продукты обходятся покупателям, в среднем, в 4771 рубль, шампанское — в 4310 рублей. Заказы, в которых есть водка, саке, граппа и бренди, обходятся дешевле — в 3386 рублей. Самые экономные варианты — с пивом и ликером, настойками, 1757 и 1740 рублей соответственно. Для сравнения — в заказах без алкоголя средний чек составляет 2 346 рублей.

В четвертом квартале количество заказов с услугой самовывоза в СберМаркете выросло на 148%, GMV этого сегмента увеличилась в три раза. Рост связан с активным масштабированием услуги. Один из драйверов в развитии самовывоза — возможность заказать не только продукты и товары для дома, но и алкоголь, в самовывозе доля алкоголя в GMV — 38%, в общем GMV компании — 3%.

Услуга самовывоза позволяет самостоятельно и без очередей забрать свой заказ в удобное время без согласования времени с курьером. Наибольшее количество заказов с услугой самовывоза приходится на торговую сеть METRO, также она популярна в Ашане, Магните, Окее и Ленте. Заказать товары с самовывозом можно в 97 городах России, самые активные пользователи услуги живут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани.

Автор: Elvira
Другие новости

Новости об оффлайн ритейле

30 декабря / Комментарии
Смартфоны возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году

Смартфоны возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году

В этому году жители России будут дарить смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав продажи в своей розничной сети в декабре 2021 года.

далее →

28 декабря / Комментарии
МегаФон начал продавать смартфоны по подписке

МегаФон начал продавать смартфоны по подписке

МегаФон запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, экономя до 30% от их стоимости. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

далее →

28 декабря / Комментарии
АКИТ рассказала о кардинальных изменениях на рынке с появлением налога на профессиональный доход

АКИТ рассказала о кардинальных изменениях на рынке с появлением налога на профессиональный доход

Президент АКИТ Артем Соколов в качестве члена правления «ОПОРЫ РОССИИ» принял участие в совместном заседании с Федеральной налоговой службой, на которой обсуждалась работа с малым бизнесом.

далее →

28 декабря / Комментарии
В Санкт-Петербурге откроется первый магазин ИКЕА Сити

В Санкт-Петербурге откроется первый магазин ИКЕА Сити

ИКЕА объявляет об открытии первого магазина городского формата в Санкт-Петербурге: пространство площадью более семи тысяч м² расположится в ТРК «Европолис». Представители торгового центра и розничной сети уже подписали соглашение об аренде, согласно которому новый магазин ИКЕА Сити будет открыт в Санкт-Петербурге уже в 2023 году.

далее →

28 декабря / Комментарии
«Лента» внедрит лучшие идеи сотрудников

«Лента» внедрит лучшие идеи сотрудников

Торговая сеть «Лента» подвела промежуточные итоги проекта Lenta.UP!. За девять месяцев сотрудники двух дивизионов компании подали почти тысячу идей, направленных на улучшение операционных и бизнес-процессов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!