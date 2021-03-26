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«СберМаркет» зафиксировал рост спроса на чемоданы

Товары для путешествий стали вновь пользоваться популярностью у россиян. В частности, продажи чемоданов выросли почти в пять раз. Это выяснили эксперты «СберМаркета».

По данным исследования, в марте спрос на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралем 2021 года. Аналитики связывают такие показатели с открытием границ и доступным кешбэком.

По внутренним данным компании, средняя стоимость чемодана средних размеров, дорожного гигиенического набора и комплекта баночек для путешествий составляет 3364 рубля. Сумка-переноска для животных в среднем обойдется в 880 рублей.

Эксперты выяснили, что среди дорожных наборов россияне стали чаще выбирать набор с зубной щеткой, пастой и футляром для щетки. Их продажи в марте выросли в 3,1 раза.

Автор: Анна
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