СберМаркет запустил быструю доставку из магазинов малого формата «Ленты»

Торговая сеть «Лента» и онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начали доставлять заказы из «Мини Ленты». На первом этапе покупателям доступен ассортимент 60 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Новосибирске.

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начал доставлять заказы из магазинов малого формата «Мини Лента». На первом этапе покупателям доступен ассортимент 60 торговых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Новосибирске. Скорость доставки продуктов будет максимально быстрой — от 20 минут до часа.

Сборкой и доставкой товаров будут заниматься сотрудники СберМаркета, которые прошли специальное обучение и подготовку. Продукты, которым нужен особый температурный режим, транспортируются в термопакетах, курьеры доставят их до дверей с 10:00 до 22:00.

Минимальная сумма заказа составляет 400 рублей для Москвы и 300 рублей для регионов. Стоимость доставки — от 49 до 69 рублей. Для новых пользователей сервиса и подписчиков СберПрайм первые три доставки бесплатны.

Основной ассортимент «Мини Ленты» — самые популярные и необходимые товары на каждый день, а также свежая выпечка, овощи и фрукты. К заказу в СберМаркете доступны больше 5 000 товаров.

«Мини Лента» — новый формат магазинов компании, который торговая сеть развивает с апреля 2020-го в рамках долгосрочной стратегии роста. За год «Лента» открыла 133 таких торговых точки в разных регионах страны.