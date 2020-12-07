+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

СберМаркет запустил быструю доставку с рынков

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запускает доставку и начинает сотрудничество с Фуд Сити — крупнейшим оптово-розничным агрокластером. На первом этапе СберМаркет будет доставлять заказы с товарами из ассортимента Фуд Сити в Юго-Западном и Южном округах Москвы. В течение декабря-января новая услуга станет доступна клиентам сервиса по всей столице, а также B2B-клиентам.

Ассортимент Фуд Сити, доступный клиентам СберМаркета — это свежие овощи, фрукты, грибы и даже экзотические продукты. Курьеры сервиса доставят продукты в день заказа. Минимальная стоимость заказа составит 1000 рублей, стоимость сборки и доставки — 98 рублей за первый заказ и 158 рублей за последующие.

«В 2020 году мы совершили прорыв в качестве сервиса, что высоко оценили клиенты СберМаркета. За год мы увеличили количество доставляемых за день заказов в пике с 3 тысяч до почти 40, а средняя оценка за заказ выросла до 4,88 баллов из 5. Уверен, что наши клиенты высоко оценят удобство новой услуги и будут заказывать продукты категории Fresh, сезонные ягоды, овощи и фрукты из Фуд Сити в СберМаркете. В дальнейшем мы планируем запустить доставку с других рынков Москвы».

Фарман Амиров, руководитель новых партнерств в направлении развития продовольственного ритейла

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

7 декабря / Комментарии
Ozon тестирует доставку заказов сторонних интернет-магазинов

Ozon тестирует доставку заказов сторонних интернет-магазинов

Ozon начал тестировать доставку заказов из сторонних интернет-магазинов. Так ритейлер рассчитывает не только заработать на новой услуге, но и оптимизировать свои логистические расходы за счет новых заказов.

далее →

7 декабря / Комментарии
«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики

«Магнит» и Delivery Club запустили сервис экспресс-доставки из сети магазинов «Магнит Косметик». Курьеры Delivery Club уже доставляют товары из магазинов «Магнит Косметик» в Краснодаре и Екатеринбурге. В 2021 году доставка будет также доступна в Москве, Санкт-Петербурге и всех крупных городах присутствия сети.

далее →

4 декабря / Комментарии
Ozon тестирует доставку товаров собственными силами продавца

Ozon тестирует доставку товаров собственными силами продавца

Маркетплейс Ozon начинает набор тестовых групп для логистической схемы «Доставка силами продавца». В рамках этого теста Ozon выступает витриной и предоставляет доступ к своей аудитории лояльных покупателей. В

далее →

3 декабря / Комментарии
Data Insight. Фулфилмент для интернет-торговли 2020

Data Insight. Фулфилмент для интернет-торговли 2020

Data Insight при поддержке партнеров Арвато Рус, eSolutions, ExpressRMS, IML, Inventive ecommerce, ЛТ менеджмент, Pony express, ПЭК, Tempoline публикует четвёртый выпуск регулярного исследования о фулфилменте.

далее →

2 декабря / Комментарии
«Лента» запустила онлайн сервисы во всех городах присутствия

«Лента» запустила онлайн сервисы во всех городах присутствия

Компания «Лента» объявляет о запуске сервиса заказа и самовывоза во всех городах присутствия компании. Услуга экспресс-доставки доступна жителям более 70 городов и до конца года заработает по всей стране.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!