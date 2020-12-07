СберМаркет запустил быструю доставку с рынков

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запускает доставку и начинает сотрудничество с Фуд Сити — крупнейшим оптово-розничным агрокластером. На первом этапе СберМаркет будет доставлять заказы с товарами из ассортимента Фуд Сити в Юго-Западном и Южном округах Москвы. В течение декабря-января новая услуга станет доступна клиентам сервиса по всей столице, а также B2B-клиентам.

Ассортимент Фуд Сити, доступный клиентам СберМаркета — это свежие овощи, фрукты, грибы и даже экзотические продукты. Курьеры сервиса доставят продукты в день заказа. Минимальная стоимость заказа составит 1000 рублей, стоимость сборки и доставки — 98 рублей за первый заказ и 158 рублей за последующие.