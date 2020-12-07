СберМаркет запустил быструю доставку с рынков
Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запускает доставку и начинает сотрудничество с Фуд Сити — крупнейшим оптово-розничным агрокластером. На первом этапе СберМаркет будет доставлять заказы с товарами из ассортимента Фуд Сити в Юго-Западном и Южном округах Москвы. В течение декабря-января новая услуга станет доступна клиентам сервиса по всей столице, а также B2B-клиентам.
Ассортимент Фуд Сити, доступный клиентам СберМаркета — это свежие овощи, фрукты, грибы и даже экзотические продукты. Курьеры сервиса доставят продукты в день заказа. Минимальная стоимость заказа составит 1000 рублей, стоимость сборки и доставки — 98 рублей за первый заказ и 158 рублей за последующие.
«В 2020 году мы совершили прорыв в качестве сервиса, что высоко оценили клиенты СберМаркета. За год мы увеличили количество доставляемых за день заказов в пике с 3 тысяч до почти 40, а средняя оценка за заказ выросла до 4,88 баллов из 5. Уверен, что наши клиенты высоко оценят удобство новой услуги и будут заказывать продукты категории Fresh, сезонные ягоды, овощи и фрукты из Фуд Сити в СберМаркете. В дальнейшем мы планируем запустить доставку с других рынков Москвы».
Фарман Амиров, руководитель новых партнерств в направлении развития продовольственного ритейла