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СберМаркет запустил доставку продуктов ещё в 13 городах России

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет провел новую волну расширения географического охвата сервиса. С 28 мая компания начала работу ещё в 13 российских городах: Белгороде, Владикавказе, Йошкар-Оле, Кирове, Липецке, Магнитогорске, Набережных Челнах, Новороссийске, Саранске, Стерлитамаке, Орле, Смоленске и Чебоксарах. Всего сервис доступен уже в 75 городах по всей стране: от Калининграда до Иркутска и от Черкесска до Вологды.

В 11 новых городах СберМаркет запускает доставку продуктов из гипермаркетов и торговых центров привилегированного партнера METRO Cash & Carry: в Белгороде, Владикавказе, Кирове, Липецке, Магнитогорске, Набережных Челнах, Новороссийске, Смоленске, Стерлитамаке и Чебоксарах. Жители Йошкар-Олы и Саранска могут оформить заказ на доставку продуктов из магазинов розничной сети «Лента», а в Магнитогорске и Саранске — также из гипермаркетов «АШАН».

Помимо новых городов, СберМаркет продолжает расширять сеть подключенных торговых точек в уже открытых городах. Всего за 28 мая к сервису будут подключены 33 гипермаркета и торговых центра в 22 городах по всей России.

СберМаркет — один из лидеров российского рынка eGrocery. С компанией сотрудничают более 10 тысяч профессиональных курьеров и экспертов по закупкам — они отбирают для клиентов качественные продукты и товары первой необходимости и осуществляют доставку день в день в удобный двухчасовой интервал. С середины марта в СберМаркете действует услуга бесконтактной доставки заказов клиентов до дверей с оплатой картой онлайн в приложении или на сайте.

Для клиентов СберМаркета доступен широкий выбор из числа ритейлеров, где они могут оформить заказ продуктов. С сервисом сотрудничают федеральные и региональные ритейлеры METRO Cash & Carry, Лента, АШАН, Азбука Вкуса, Вкусвилл, Бахетле, Мегамарт, Виктория, Командор, Аллея и Зелёное Яблоко. Общий оригинальный ассортимент товаров на платформе СберМаркет превышает 50 тысяч SKU.

«Задача команды СберМаркет сегодня — предоставить возможность воспользоваться услугой доставки продуктов на дом по всей стране. За 5 месяцев 2020 года мы запустили сервис в 47 новых городах, а до конца первого полугодия планируем охватить все субъекты Российской Федерации», — говорит Владимир Камионко, директор по региональному развитию СберМаркет.

Автор: Анна
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