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СберМаркет запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет начал доставлять популярные медицинские препараты, включая противопростудные, болеутоляющие, антигистаминные, сердечно-сосудистые, витамины, а также медицинские приборы и медизделия. Получить заказ можно от 20 минут при заказе от 300 рублей. Для пользователей подписки СберПрайм доставка осуществляется бесплатно.

СберМаркет доставляет товары из аптек, входящих в Группу компаний «Эркафарм»: «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «СуперАптека» и другие. В наличии — более 8 тысяч наименований товаров. Технический партнер проекта — сервис «Все аптеки», входящий в экосистему VK. Доставка уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время проект запустится в других городах-миллионниках.

«Запуская сотрудничество с аптеками, мы даем возможность нашим клиентам быстро получить нужные лекарства, медицинские приборы и изделия, не выходя из дома. Это особенно актуально в осенне-зимний период, — отмечает Павел Глухов, руководитель по GR компании СберМаркет. — Мы планомерно расширяем ассортимент, который представлен на площадке, сейчас это уже не только продукты и товары первой необходимости, но и цветы, косметика, товары для животных — все, что может быть актуально для наших клиентов».

«Мы видим огромный потенциал экспресс-доставки и активно работаем в данном направлении. Наш опыт и технологические решения позволяют интегрироваться с партнерами, чтобы предоставлять пользователям лучший сервис на рынке», — комментирует Александр Котляров, руководитель «Все аптеки», проекта VK.

СберМаркет доставляет в пиковые дни 100 тысяч и более заказов в день, больше 10 тысяч из них клиенты получают от 20 минут. Экспресс-доставка в СберМаркете уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах.

Автор: Анна
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