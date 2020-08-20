СберМаркет запустил экспресс-доставку продуктов в Москве
Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запустил новую услугу — экспресс-доставку продуктов. Время доставки одного заказа составит от 20 минут. Первым партнёром СберМаркета в новом сегменте стала сеть магазинов «Вкусвилл» — курьеры сервиса начали доставлять продукты из 124 московских магазинов ретейлера.
Клиенты СберМаркета могут оформить заказ на сайте или в приложении сервиса. Сборку заказов осуществляют сотрудники магазинов «ВкусВилла», а доставку — курьеры, сотрудничающие со СберМаркетом. До 30 сентября доставка заказов будет бесплатной.
«Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги — они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (1-2 недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой. В Москве мы запускаем новый проект доставки продуктов вместе с нашими партнерами из „ВкусВилла“, в дальнейшем рассматриваем возможность расширения в других сегментах: товары для дома, для детей, зоотовары», — говорит Артур Саркисов, операционный директор СберМаркет.