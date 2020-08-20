СберМаркет запустил экспресс-доставку продуктов в Москве

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запустил новую услугу — экспресс-доставку продуктов. Время доставки одного заказа составит от 20 минут. Первым партнёром СберМаркета в новом сегменте стала сеть магазинов «Вкусвилл» — курьеры сервиса начали доставлять продукты из 124 московских магазинов ретейлера.

Клиенты СберМаркета могут оформить заказ на сайте или в приложении сервиса. Сборку заказов осуществляют сотрудники магазинов «ВкусВилла», а доставку — курьеры, сотрудничающие со СберМаркетом. До 30 сентября доставка заказов будет бесплатной.