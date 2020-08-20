+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

СберМаркет запустил экспресс-доставку продуктов в Москве

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запустил новую услугу — экспресс-доставку продуктов. Время доставки одного заказа составит от 20 минут. Первым партнёром СберМаркета в новом сегменте стала сеть магазинов «Вкусвилл» — курьеры сервиса начали доставлять продукты из 124 московских магазинов ретейлера.

Клиенты СберМаркета могут оформить заказ на сайте или в приложении сервиса. Сборку заказов осуществляют сотрудники магазинов «ВкусВилла», а доставку — курьеры, сотрудничающие со СберМаркетом. До 30 сентября доставка заказов будет бесплатной.

«Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги — они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (1-2 недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой. В Москве мы запускаем новый проект доставки продуктов вместе с нашими партнерами из „ВкусВилла“, в дальнейшем рассматриваем возможность расширения в других сегментах: товары для дома, для детей, зоотовары», — говорит Артур Саркисов, операционный директор СберМаркет.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

18 августа / Комментарии
СберМаркет запустил сервис электронных чаевых

СберМаркет запустил сервис электронных чаевых

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запустил новую функцию – электронные чаевые для курьеров и экспертов по закупкам.

далее →

17 августа / Комментарии
Утконос ОНЛАЙН расширил сеть продуктоматов

Утконос ОНЛАЙН расширил сеть продуктоматов

Российский онлайн-магазин продуктов Утконос расширил географию пунктов самовызова из продуктоматов до 70. Теперь получить заказ из пункта самовызова можно не только из крупных торговых центров, но и ресторанов быстрого обслуживания.

далее →

17 августа / Комментарии
Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылку

Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылку

Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.

далее →

14 августа / Комментарии
Яндекс.Такси организует доставку из отделений Boxberry в Москве

Яндекс.Такси организует доставку из отделений Boxberry в Москве

Яндекс.Такси организует доставку из отделений Boxberry в Москве. Теперь клиенты Boxberry могут вызвать Яндекс.Такси для доставки заказов из пунктов выдачи. Сервис доступен только для предоплаченных заказов, которые выдаются по коду.

далее →

14 августа / Комментарии
«Глобус» запустил сервис доставки в багажник автомобиля покупателей

«Глобус» запустил сервис доставки в багажник автомобиля покупателей

Заказ в интернет-магазине «Глобус» теперь можно получить, не отходя от машины. На первом этапе запуска проекта обновлённая версия услуги самовывоза доступна для покупателей «Глобус» в подмосковном Пушкине.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!