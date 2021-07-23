+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

СберМаркет запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов

СберМаркет открыл новые возможности для B2B-клиентов: теперь они могут заказать продукты питания и канцелярию на отдельной онлайн-витрине. Один из фокусов СберМаркета в этом году — развитие направления корпоративных закупок и новые форматы сотрудничества с ритейлерами.

В ассортименте — продукты питания, канцелярия и другие товары от партнеров METRO, Лента, АШАН, О’КЕЙ, BILLA и МЕГАМАРТ. В дальнейшем пул ритейлеров будет расширяться. Кроме того, СберМаркет планирует заключить сотрудничество с крупнейшим магазином канцелярских товаров, магазином офисной техники и офисной мебели, что станет первым подобным кейсом на рынке онлайн-ритейла и фудтеха.

Еще одно преимущество для B2B-клиентов СберМаркета — это возможность получать все необходимые документы без офлайн-взаимодействия с менеджером. А в ближайшее время станет доступна функция сбора корзины с помощью умных рекомендаций всего в несколько кликов.

Сейчас СберМаркет для бизнеса работает в 144 городах России, бесплатная доставка осуществляется от 7000 рублей, возврат НДС происходит при оплате по выставленному счету, а товары компания может получить уже в день заказа.

«Запуск отдельной B2B-витрины — это первый шаг в рамках большого проекта развития продукта для бизнес-клиента. Наша глобальная цель — создать для B2B-пользователей сервис, удобство которого сопоставимо с удобством использования B2C-продукта, и мы стремительно движемся в этом направлении. Уже сейчас количество наших бизнес-клиентов превысило 40 тысяч компаний, что говорит о востребованности продукта. Кроме того, наша площадка открывает большие возможности развития B2B-направления и самих ритейлеров».

Head of product B2B в СберМаркет Артём Смолянский

В I полугодии B2B-направление СберМаркета (доставка продуктов питания, канцелярии и других товаров для компаний и офисов) увеличило продажи в 2,5 раза по обороту (и 2,9 раз в заказах) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6% в общем обороте компании.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 июля / Комментарии
Google и YouTube позволят пользователям совершать покупки прямо внутри сервисов

Google и YouTube позволят пользователям совершать покупки прямо внутри сервисов

Google и принадлежащий компании сервис YouTube представили новые функции для шопинга в интернете. С 21 июля Google будет показывать товары, которые ищет пользователь, в разделе «Покупки» — там соберут предложения от разных онлайн-магазинов.

далее →

21 июля / Комментарии
Ozon идет в готовую кулинарию

Ozon идет в готовую кулинарию

Сервис доставки здоровой еды justfood объявил о начале продаж своих блюд на Ozon. Оба бренда ожидают, что это будет полезное сотрудничество.

далее →

21 июля / Комментарии
TikTok запустил формат нативной рекламы для брендов Spark Ads

TikTok запустил формат нативной рекламы для брендов Spark Ads

TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда.

далее →

20 июля / Комментарии
Яндекс.Директ представил мобильный интерфейс Мастера кампаний

Яндекс.Директ представил мобильный интерфейс Мастера кампаний

У Мастера кампаний Яндекс.Директа появился мобильный интерфейс. Теперь рекламодатели смогут запускать кампании откуда угодно и в любое время.

далее →

16 июля / Комментарии
Одноклассники запустили реферальную программу в маркетплейсе товаров

Одноклассники запустили реферальную программу в маркетплейсе товаров

Социальная сеть Одноклассники запустила первую реферальную программу в совместном маркетплейсе товаров с AliExpress Россия. Пользователи смогут получать скидки за приглашение друзей на витрину маркетплейса и совершать выгодные покупки в сервисе «Товары» в ОК.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!