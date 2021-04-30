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«СберМаркет» запустил пилотную доставку продуктов из «Магнита»

«СберМаркет» запустил пилотную доставку продуктов из магазинов розничной сети «Магнит». Заказ можно сделать на сайте или в приложении сервиса, товары доставят в часовой интервал. На «СберМаркете» будет продаваться более 90% ассортимента магазинов у дома, за исключением сигарет и алкоголя.

В тестовый пул городов вошли Краснодар, Санкт-Петербург, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Тюмень, Уфа и другие. Всего на данном этапе к доставке будет подключено 16 городов России. Уже сейчас заказ можно сделать в Санкт-Петербурге, Казани, Горно-Алтайске, Магасе и Нальчике.

Покупатели смогут приобрести косметику и средства гигиены, бытовую химию, товары для дома, продукты питания, товары для детей и многое другое. Первый заказ доставят бесплатно, следующие –– за 99 рублей. Минимальная сумма заказа составляет 1000 рублей.

«Нам интересно запустить тест по доставке продуктов с таким крупным ритейлером, как “Магнит”. В рамках пилота мы сможем увеличить ассортиментный ряд и предложить клиентам еще больше товаров с быстрой доставкой в регионах России. Сотрудничество со “СберМаркетом” позволяет ритейлерам уже в первые месяцы увеличить обороты в разы, расширить клиентскую базу, повысить средний чек и частотность покупок в среднем на одного клиента. По итогам 2020 года мы стали самой быстрорастущей компанией в сфере онлайн-доставки продуктов питания, увеличив свой оборот на 11 раз год к году. В 2021 году мы планируем расти быстрее рынка, чтобы стать безоговорочным лидером e-grocery в России и предоставить наш сервис ещё большей аудитории».

Артур Саркисов, вице-президента по операциям и развитию бизнеса «СберМаркета»

Сейчас у «Магнита» около 22 000 торговых точек в 3 800 населенных пунктах, в том числе 15 000 магазинов у дома , а также около 500 супермаркетов и суперсторов, более 5000 магазинов парфюмерии и косметики, свыше 1000 аптек и точек других форматов.

В 2020 году «СберМаркет» доставил 5,9 млн заказов. В 2021 году каждый месяц сервис доставляет более 1 млн заказов, географическое присутствие сервиса расширилось до 150 городов. Кроме этого, в первом квартале 2021 года новыми партнёрами «СберМаркета» стали популярные ритейлеры — Fix Price в Москве и PRISMA в Санкт-Петербурге. На данный момент сервис обеспечивает доставку из 66 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан и О’КЕЙ.

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Автор: Анна
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