«СберМаркет» запустил рекламную платформу для брендов

Сервис «СберМаркет», входящий в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, запустил рекламную платформу для брендов, товары которых продаются на его площадке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей сервиса.

Ритейлерам «СберМаркет» предлагает работать по модели White Label, в рамках которой сервис планирует создавать для них сайты, а торговые сети смогут получать часть дохода от рекламодателей. По этой модели сервис уже начал сотрудничать с сетью Metro.

iGooods тестирует новый сайт, на котором также предусмотрено несколько вариантов размещения рекламы и оплаты продвижения, в том числе с привязкой к товарообороту, рассказал его сооснователь Григорий Кунис. По его словам, сервис также готовится объявить о проекте White Label «с одной из крупных федеральных сетей».

Директор по маркетингу «Яндекс.Маркета» Владислав Свириденко говорит, что компания использует технологические и рекламные возможности «Яндекса». Персонализированные рекламные инструменты доступны на входящем в «Яндекс.Маркет» маркетплейсе «Беру» «практически с момента запуска» в октябре 2018 года. Партнеры, в том числе магазины и производители, могут также участвовать в программе лояльности «Беру бонусы» и персонализировать email-рассылки.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что «Сбермаркет» движется в этом направлении учитывая достаточно успешные примеры других рекламных платформ, например, продукт для таргетированной рекламы X5 Retail Group. Учитывая, что у «Сбермаркета» есть большие данные Сбербанка, качество таргетирования рекламных предложений должно быть очень высоким, полагает эксперт. В дальнейшем подобные сервисы также могут начать зарабатывать за счет партнерств со службами доставки посылок, а также с ритейлерами в маркетинговых мероприятиях для поставщиков — например, по доставке до клиента бесплатных пробных образцов и рекламных материалов.