+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

СберМаркет запустил заказ продуктов голосом

Пользователи приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют получили возможность совершать заказ товаров из каталога СберМаркета с помощью виртуальных ассистентов.

Теперь Афина, Джой и Сбер помогут пользователям заказывать не только повседневные продукты, но и, например, кастрюлю или надувной бассейн. Заказ товаров из каталога СберМаркета с помощью виртуальных ассистентов Салют доступен в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют — поэтому собрать корзину голосом можно будет, например, находясь за рулем автомобиля или гуляя с ребенком. В будущем эта функция появится также на умных устройствах Sber.

С помощью виртуальных ассистентов можно назвать нужный продукт голосом — и он тут же появится на экране. Достаточно сказать, например: «Салют, хочу мороженое», «Салют, закажи колбасу» или «Салют, нужен стиральный порошок». Ассистенты помогут упростить поиск в каталоге и сразу покажут вам интересующие товары, причём распознают они и более специфичные заказы — например, «Хочу овсяную кашу с бананом», или продукт конкретного бренда. Получить товары через СберМаркет из любимых магазинов можно в срок от 20 минут. Те, кто любит планировать все заранее, выберут удобный для себя интервал времени. Кроме того, ассистенты Салют запоминают историю заказов, их можно будет легко повторить. Система также регулярно актуализирует остатки на полках магазинов и доступные слоты для получения заказов.

Еще одно преимущество заказов с помощью виртуальных ассистентов — пользователь может быстро переключаться между разными магазинами. Если в магазине, где собирался заказ, не нашлось нужного товара — можно просто перейти в другой и оформить второй заказ там. Эту возможность оценят те пользователи, которые, например, предпочитают брать овощи в одной торговой сети, а мясо — в другой. Ассистенты создадут две (или несколько) корзины из разных магазинов и помогут заказать доставку.

«Если раньше с помощью виртуальных ассистентов Салют пользователи заказывали, в основном, продукты питания — чипсы, поп-корн к фильму, перекус на вечер, то теперь с их помощью можно заказывать продукты на несколько дней, товары для школы, косметику, велосипеды, надувные бассейны — все, что есть в ассортименте наших партнеров. Сейчас мы сотрудничаем с более 70 федеральными и региональными ритейлерами в разных городах России. Возможность голосового заказа товаров понравится всем, кто любит в числе первых испытывать новые технологии и при этом знает цену своему времени»,

Мария Малышева, Вице-президент по продуктовому развитию СберМаркет

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 августа / Комментарии
X5 проводит ИТ-чемпионат с призовым фондом 1 млн рублей

X5 проводит ИТ-чемпионат с призовым фондом 1 млн рублей

Компания X5 Group запустила приём заявок на крупнейший IT-чемпионат по Java-разработке. Финалистов ждёт призовой фонд в 1 млн рублей, а также возможность получить предложение о работе от крупнейшего ритейлера России.

далее →

14 июля / Комментарии
Apple запускает сервис покупок в рассрочку

Apple запускает сервис покупок в рассрочку

Apple в сотрудничестве с банком Goldman Sachs планируют запуск сервиса отложенных платежей под кодовым названием Apple Pay Later. Он позволит покупать товары, не имея на счету суммы для покрытия полной их стоимости, а оплачивать покупку постепенно, в рассрочку. Главным преимуществом сервиса является тот факт, что Apple Pay доступен в сотнях миллионов устройств Apple, а значит потенциальных пользователей у новой услуги очень много. 

далее →

6 июля / Комментарии
Яндекс представил бюджетную колонку Станция Лайт

Яндекс представил бюджетную колонку Станция Лайт

Яндекс расширил линейку умных устройств с Алисой и представил свою самую яркую колонку — Станцию Лайт. Это четвертая колонка Яндекса собственной разработки. Она создана для тех, кто хочет получить устройство с Алисой по доступной цене.

далее →

5 июля / Комментарии
AliExpress внедряет инструменты машинного обучения в работу платформы для российских продавцов

AliExpress внедряет инструменты машинного обучения в работу платформы для российских продавцов

AliExpress представил новый инструмент для загрузки и обновления товаров. Теперь российским продавцам не придется самим выбирать одну из 5,8 тысяч категорий для каждого товара и следить, чтобы на платформе отображался актуальный остаток.

далее →

8 июня / Комментарии
СДЭК создал бесплатную электронную торговую площадку

СДЭК создал бесплатную электронную торговую площадку

Международная курьерская компания СДЭК запустила на своем сайте электронную торговую площадку для поставщиков и подрядчиков. С ее помощью компания закупает расходный материал для упаковки груза, спецодежду, складское оборудование, рекламную продукцию, а также ищет подрядчиков для обслуживания складов и для магистральных перевозок.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!