СберМаркет запустил заказ продуктов голосом

Пользователи приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют получили возможность совершать заказ товаров из каталога СберМаркета с помощью виртуальных ассистентов.

Теперь Афина, Джой и Сбер помогут пользователям заказывать не только повседневные продукты, но и, например, кастрюлю или надувной бассейн. Заказ товаров из каталога СберМаркета с помощью виртуальных ассистентов Салют доступен в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют — поэтому собрать корзину голосом можно будет, например, находясь за рулем автомобиля или гуляя с ребенком. В будущем эта функция появится также на умных устройствах Sber.

С помощью виртуальных ассистентов можно назвать нужный продукт голосом — и он тут же появится на экране. Достаточно сказать, например: «Салют, хочу мороженое», «Салют, закажи колбасу» или «Салют, нужен стиральный порошок». Ассистенты помогут упростить поиск в каталоге и сразу покажут вам интересующие товары, причём распознают они и более специфичные заказы — например, «Хочу овсяную кашу с бананом», или продукт конкретного бренда. Получить товары через СберМаркет из любимых магазинов можно в срок от 20 минут. Те, кто любит планировать все заранее, выберут удобный для себя интервал времени. Кроме того, ассистенты Салют запоминают историю заказов, их можно будет легко повторить. Система также регулярно актуализирует остатки на полках магазинов и доступные слоты для получения заказов.

Еще одно преимущество заказов с помощью виртуальных ассистентов — пользователь может быстро переключаться между разными магазинами. Если в магазине, где собирался заказ, не нашлось нужного товара — можно просто перейти в другой и оформить второй заказ там. Эту возможность оценят те пользователи, которые, например, предпочитают брать овощи в одной торговой сети, а мясо — в другой. Ассистенты создадут две (или несколько) корзины из разных магазинов и помогут заказать доставку.