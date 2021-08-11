СберМегаМаркет доставит свежие продукты день в день

СберМегаМаркет добавил в ассортимент FMCG товаров более 60 тысяч SKU из сети Metro, гипермаркетов «Лента», супермаркетов Billa во всех регионах присутствия партнеров, а также улучшил сервис для клиентов за счет минимального срока доставки. Услуга «Доставка из магазина» реализована в партнерстве со СберМаркетом в рамках раздела «Супермаркет» на маркетплейсе. В дальнейшем количество партнеров планируется увеличивать.

Благодаря коллаборации сервисов, доставка клиентам СберМегаМаркета будет проходить в удобный часовой интервал. Заказать можно товары повседневного спроса, продукты питания (мясо, рыбу, овощи, фрукты, заморозку и другие категории, требующие специальных условий хранения и транспортировки). Условия доставки зависят от выбранного магазина, покупатель может ознакомиться с ними при формировании заказа.

В рамках новой схемы был полностью изменен пользовательский путь: клиент сначала вводит адрес доставки, система покажет доступные пользователю магазины с релевантным ассортиментом, затем он выбирает товары и удобный временной интервал для получения заказа. Также на маркетплейсе был реализован ряд технических доработок, чтобы клиент мог покупать товары на развес и менять товары на этапе сборки.

На заказы раздела «Супермаркет» распространяется программа лояльности СберМегаМаркета, в рамках которой после покупки клиенту начисляется кэшбэк размере до 20% от стоимости товаров в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих заказов. Также действует программа лояльности «СберСпасибо», бонусы которой можно обменять на скидку до 99% от стоимости покупки на маркетплейсе, а за каждую совершённую оплату клиентам вернутся бонусы в размере 1% от стоимости покупки на СберМегаМаркете.

«Мы рассчитываем, что в зависимости от категории, доля новой схемы будет занимать от 30% до 70% в обороте FMCG. Конечно, наибольшей популярностью будут пользоваться продукты питания, однако, наряду с ними клиенты активно заказывают и средства для ухода за телом, бытовую химию, подгузники и другие товары для детей — в одном заказе сейчас компилируется порядка 20-25 различных позиций. Отчасти именно в связи с этим мы назвали раздел „Супермаркет“ — всё самое необходимое в одном месте с доставкой в экспресс-режиме. Мы планируем подключать по новой схеме работы также партнеров, специализирующихся на ассортименте одной категории в случае, если дробление корзины не будет вызывать неудобство для клиентов. Например, это актуально для зоотоваров», — комментирует Анна Маркина, руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок маркетплейса СберМегаМаркет.