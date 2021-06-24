СберМегаМаркет начал сотрудничество с сетью магазинов «Связной» по схеме Click&Collect

К маркетплейсу уже подключены более 250 точек сети «Связной» по Москве и Московской области с ассортиментом более 5 300 SKU. В ближайшее время планируется расширить географию сотрудничества по всей России.

Клиентам СберМегаМаркета стало доступно онлайн-бронирование товаров розничных магазинов сети «Связной» с возможностью забрать покупку уже через час после совершения заказа. Воспользовавшись сервисом «Получить сегодня» можно приобрести более 5 300 товарных позиций — новинки мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, аксессуаров и многое другое. Для этого необходимо выбрать нужный товар на маркетплейсе и указать на карте розничный салон, где будет удобно получить покупку. Уже через 15 минут покупателю поступит смс с подтверждением резерва и готовности заказа, после чего он сможет забрать его в выбранном ранее магазине. К маркетплейсу уже подключены более 250 торговых точек сети «Связной» по Москве и Московской области. В ближайшее время планируется расширить географию сотрудничества по всей России.

На все заказы распространяется программа лояльности СберМегаМаркета, в рамках которой после покупки клиенту начисляется кэшбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих заказов.

«Click&Collect — качественно новый уровень сервиса, благодаря которому онлайн-шоппинг станет ещё быстрее и комфортнее. Рекордная скорость подтверждения заказа — в течение 15 минут — это новый стандарт, к которому будет стремится весь рынок. Технология позволит учитывать индивидуальный образ жизни и личные обстоятельства клиентов, тем самым удовлетворяя потребности людей с высоким ритмом жизни. Доступная география магазинов «Связной» позволит клиентам забирать покупки в территориально удобной оффлайн-точке продаж рядом с работой или домом, при необходимости получить дополнительную консультацию, проверить товар, приобрести нужный аксессуар, а также воспользоваться дополнительными услугами, такими как страхование или настройка гаджетов, оплата коммунальных услуги, покупкой авиабилетов и многое другое. Сервис «Click&Collect поможет привлекать и удерживать требовательную аудиторию, привыкшую покупать онлайн, но предпочитающую забирать товары в удобном месте и в комфортный временной промежуток», — комментирует Давид Борзилов, старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной».

«Растущая популярность схемы Click&Collect не только в сегменте БТиЭ и Durable, но и FMCG, Fashion обосновывается удобством как для покупателей, так и для продавцов. Первым больше не нужно тратить своё время и силы на долгие походы по магазинам и опасаться, что товара не окажется в наличии. Достаточно определиться с заказом, выбрать удобный по местоположению магазин и забрать покупку, например, выходя с работы, около дома или даже по пути к друзьям на день рождение. При этом сохраняется возможность перед получением проверить, проконсультироваться, увидеть товар в пространстве, а не только на фото, даже примерить при необходимости. Ритейлерам схема позволяет осуществлять прямой контакт с покупателем, привлечь больше клиентов в офлайн-магазин, увеличить продажи в том числе за счет cross sell предложений, а также существенно сэкономить на логистике. Кроме того, интеграция по API с маркетплейсом предоставляет полный доступ к данным клиента,» — комментирует Константин Маслов, коммерческий директор маркетплейса СберМегаМаркет.

По схеме Click&Collect маркетплейс уже сотрудничает с Группой «М.Видео — Эльдорадо», оператором сотовой связи «Билайн», сетью магазинов «Ситилинк» и др. В зависимости от договоренностей с конкретным мерчантом, срок резерва товара может составлять от 2 до 4 дней. По данным СберМегаМаркета, 80% заказов выкупаются в первые два дня с момента оформления. 53% — в тот же день, из них 51,8% — в первые 4 часа. GMV маркетплейса по данному проекту за 2020 год составил более 1,7 млрд. рублей.