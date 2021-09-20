СберМегаМаркет открыл первые собственные пункты выдачи заказов

До конца 2021 года компания планирует открыть более 400 фирменных точек по всей России и, тем самым, повысить уровень сервиса и скорость доставки заказов. Логистическим оператором проекта выступит «СберЛогистика».

В Москве в шаговой доступности от метро Белорусская, Рязанский проспект и Лефортово открылись первые собственные пункты выдачи заказов мультикатегорийного маркетплейса СберМегаМаркет. До конца года планируется масштабировать сеть фирменных точек в регионы, что позволит улучшить текущие показатели качества сервиса маркетплейса и способствует формированию положительного клиентского опыта. Логистическим оператором проекта выступит «СберЛогистика».

С момента ребрендинга и интеграции в экосистему Сбера стратегия активной региональной экспансии позволила маркетплейсу расширить географию присутствия до 1000 городов и увеличить количество пунктов выдачи заказов по всей России до 50 тысяч. На текущий момент доставка осуществляется в офисы «СберБанка», Почты России, Boxberry, в постаматы PickPoint, 5Post и других партнеров. Однако для того, чтобы предоставить покупателям более широкий спектр услуг, в частности такие, как комфортная примерка купленного товара, частичный выкуп, удобный возврат товаров и своевременная консультация, компания намерена развивать собственную сеть ПВЗ.

«Мы активно развиваемся, расширяем ассортимент товаров на площадке и наблюдаем существенное увеличение как клиентов, так и их активности. Если сравнивать первые недели сентября этого года и прошлого, то GMV вырос почти в 6 раз, а количество заказов – в 6,5 раз. Однако дальнейшее лидерство маркетплейса на рынке зависит в значительной степени от укрепления лояльности клиентов и повышения качества сервиса. Развитие собственной сети пунктов выдачи позволит нам стать более конкурентоспособным и укрепить позиции среди ключевых игроков на рынке,» — комментирует Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет.