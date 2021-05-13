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«СберМегаМаркет» представил собственную версию хита «Экспонат»

Сервис «СберМегаМаркет» выпустил первый рекламный ролик в котором представил собственную версию хита «Экспонат». В видеоклипе лабутены заменили на смартфон, утюг, кошачий корм, доставку и «восхитительный» кэшбэк.

«СберМегаМаркет» не первый кто использует каверы популярных песен. Ранее подобная реклама появились у Ozon, «AliExpress Россия», «Перекрестка Впрок» и самого «Сбера».

В конце апреля маркетплейс Goods.ru сменил название, логотип и фирменный стиль. Ребрендинг связан с включением в экосистему «Сбера» — теперь интернет-магазин называется «СберМегаМаркет», а его айдентика обновлена в соответствии с цветовой гаммой и фирменным градиентом нового владельца.

Автор: Анна
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