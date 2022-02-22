СберМегаМаркет в 4 квартале увеличил оборот в 7,4 раза, до 18,3 млрд рублей

Мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет, входящий в экосистему Сбера, раскрыл финансовые показатели по итогам 4 квартала 2021 года и 2021 год. Оборот (GMV, Gross Merchandise Value — оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок) маркетплейса в 2021 году составил 29 млрд рублей, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с 2020 годом. При этом, наибольший рост отмечается в 4 квартале — в этот период GMV превысил 18,3 млрд рублей, что в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и в 3 раза — по сравнению с 3 кварталом 2021 года.

Количество доставленных заказов по итогам 2021 года увеличилось в 3,3 раза год к году и составило 6,4 млн заказов. При этом, 4 млн заказов совершено в 4 квартале 2021, что в 9,3 раза превышает показатели аналогичного периода в 2020 году.

Рост показателей связан с активным развитием маркетплейса по увеличению ассортимента и экспансией в регионы: количество доступных товарных позиций увеличилось за год в 1,4 раза и достигло по итогам года 3,2 млн уникальных товаров, а количество городов России, куда доставляются заказы, превысило 1000 (прирост в 2,2 раза относительно 2020 года). Суммарное количество пунктов выдачи заказов, включая партнерские, увеличилось за год в 2 раза и составило более 60 000 точек.

«2021 год стал важной вехой в истории развития маркетплейса. Интеграция с сервисами экосистемы Сбера позволила существенно расширить географию работы и возможности для клиентов, благодаря уникальному бесшовному опыту. Сейчас каждый третий заказ покупатели совершают с использованием бонусов от СберСпасибо. Более 648 тысяч новых клиентов впервые купили товары на СберМегаМаркете с бесплатной доставкой по подписке СберПрайм и СберПрайм+. В прошлом году нашим клиентам стали доступны покупки в рассрочку от „Покупай со Сбером“, а в приложении Салют можно заказать товары маркетплейса с помощью голосового помощника. На нашей витрине также появились позиции из ассортимента СберМаркета, Самоката, Сбер Еаптеки. Всё это в комплексе с усилиями профессиональной команды помогло нам достичь невероятных результатов. Мы только начали строить на базе маркетплейса интегрированную ecom-витрину, где внутри одной платформы объединены разные ecom-продукты экосистемы Сбера, и сейчас пристально изучаем покупательское поведение, восприятие клиентами такой объединенной витрины. Наш главный вызов в 2022 году — повышение качества сервиса доставки и поддержки клиентов», — комментирует Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет.

В компании отмечают, что обеспечить рыночные стандарты сервиса доставки при возросшем объеме в высокий сезон продаж в 2021 году удалось благодаря интеграции со СберЛогистикой и расширению инфраструктурных мощностей.

На базе центральных складов СберЛогистики в Москве в прошлом году маркетплейс запустил полный цикл складских операций (фулфилмент) для продавцов СберМегаМаркета, инициативу планируется масштабировать в 2022 году в регионы. Это позволит существенно повысить уровень сервиса и скорость доставки, а также способствует привлечению на площадку продавцов, которые ранее не имели возможности работать с маркетплейсом в рамках текущей операционной модели.

Сбербанк опубликует отчётность по МСФО за 2021 год 2 марта 2022 года.