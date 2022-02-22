+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

СберМегаМаркет в 4 квартале увеличил оборот в 7,4 раза, до 18,3 млрд рублей

Смотрите в каталоге
Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

Мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет, входящий в экосистему Сбера, раскрыл финансовые показатели по итогам 4 квартала 2021 года и 2021 год. Оборот (GMV, Gross Merchandise Value — оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок) маркетплейса в 2021 году составил 29 млрд рублей, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с 2020 годом. При этом, наибольший рост отмечается в 4 квартале — в этот период GMV превысил 18,3 млрд рублей, что в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и в 3 раза — по сравнению с 3 кварталом 2021 года.

Количество доставленных заказов по итогам 2021 года увеличилось в 3,3 раза год к году и составило 6,4 млн заказов. При этом, 4 млн заказов совершено в 4 квартале 2021, что в 9,3 раза превышает показатели аналогичного периода в 2020 году.

Рост показателей связан с активным развитием маркетплейса по увеличению ассортимента и экспансией в регионы: количество доступных товарных позиций увеличилось за год в 1,4 раза и достигло по итогам года 3,2 млн уникальных товаров, а количество городов России, куда доставляются заказы, превысило 1000 (прирост в 2,2 раза относительно 2020 года). Суммарное количество пунктов выдачи заказов, включая партнерские, увеличилось за год в 2 раза и составило более 60 000 точек.

«2021 год стал важной вехой в истории развития маркетплейса. Интеграция с сервисами экосистемы Сбера позволила существенно расширить географию работы и возможности для клиентов, благодаря уникальному бесшовному опыту. Сейчас каждый третий заказ покупатели совершают с использованием бонусов от СберСпасибо. Более 648 тысяч новых клиентов впервые купили товары на СберМегаМаркете с бесплатной доставкой по подписке СберПрайм и СберПрайм+. В прошлом году нашим клиентам стали доступны покупки в рассрочку от „Покупай со Сбером“, а в приложении Салют можно заказать товары маркетплейса с помощью голосового помощника. На нашей витрине также появились позиции из ассортимента СберМаркета, Самоката, Сбер Еаптеки. Всё это в комплексе с усилиями профессиональной команды помогло нам достичь невероятных результатов. Мы только начали строить на базе маркетплейса интегрированную ecom-витрину, где внутри одной платформы объединены разные ecom-продукты экосистемы Сбера, и сейчас пристально изучаем покупательское поведение, восприятие клиентами такой объединенной витрины. Наш главный вызов в 2022 году — повышение качества сервиса доставки и поддержки клиентов», — комментирует Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет.

В компании отмечают, что обеспечить рыночные стандарты сервиса доставки при возросшем объеме в высокий сезон продаж в 2021 году удалось благодаря интеграции со СберЛогистикой и расширению инфраструктурных мощностей.

На базе центральных складов СберЛогистики в Москве в прошлом году маркетплейс запустил полный цикл складских операций (фулфилмент) для продавцов СберМегаМаркета, инициативу планируется масштабировать в 2022 году в регионы. Это позволит существенно повысить уровень сервиса и скорость доставки, а также способствует привлечению на площадку продавцов, которые ранее не имели возможности работать с маркетплейсом в рамках текущей операционной модели.

Сбербанк опубликует отчётность по МСФО за 2021 год 2 марта 2022 года.

Компании и сервисы: Сбербанк России
Автор: Катрин Волкова
Другие новости

Читайте также

22 февраля / Комментарии
Ромир изучил отношение россиян к экосистемам

Ромир изучил отношение россиян к экосистемам

Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение россиян к одиннадцати российским экосистемам. Рейтинг заметности возглавили: «Госуслуги» (98%), «Сбер» (98%), «Яндекс» (97%), Ozon (96%), Avito (95%) и Wildberries (94%).

далее →

21 февраля / Комментарии
Ситилинк объявил финансовые и операционные результаты за 2021 год

Ситилинк объявил финансовые и операционные результаты за 2021 год

впервые объявляет финансовые и операционные результаты за 2021 год. Товарооборот Ситилинка вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил 175 млрд. рублей. Торговая сеть продолжила наращивать свой товарооборот, одновременно расширяя географическое присутствие и увеличивая экспертизу в товарных категориях.

далее →

21 февраля / Комментарии
СберМаркет по итогам 2021 года вышел в лидеры российского рынка e-Grocery

СберМаркет по итогам 2021 года вышел в лидеры российского рынка e-Grocery

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет (входит в экосистему Сбера) представил результаты работы в 2021 году. Оборот сервиса составил 58,6 млрд рублей с НДС и без промо. СберМаркет по итогам 2021 года вышел в лидеры российского рынка e-Grocery и намерен увеличивать отрыв от конкурентов. 

далее →

21 февраля / Комментарии
Не упустить тренды: сколько стоит начать снимать “тиктоки” и “рилс” в России?

Не упустить тренды: сколько стоит начать снимать “тиктоки” и “рилс” в России?

Эксперты Авито исследовали рынок товаров, которые используют контентмейкеры для съемки видео, и посчитали, сколько стоит оборудование для начинающего и профессионального тиктокера в России.

далее →

21 февраля / Комментарии
На подарки к 8 марта россияне потратят в два раза больше, чем на 23 февраля

На подарки к 8 марта россияне потратят в два раза больше, чем на 23 февраля

В преддверии “гендерных” праздников маркетплейс Ozon выяснил, сколько россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта. Оказалось, подарки для женщин обойдутся примерно вдвое дороже, чем для мужчин.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2022, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!