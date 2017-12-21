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Сбой онлайн-касс стоил ритейлерам 2,5 млрд руб

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Ригла
Ригла
Аптека

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подчитала, что российские ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей из-за сегодняшнего сбоя в работе кассового оборудования.

«От сбоя пострадало порядка 9% рынка; оборот, который не поступил в кассы, составил 10 млрд рублей, 2,5 млрд — недополученная прибыль ритейлеров в этот день», — цитирует «Интерфакс» президента АКИТ Алексея Федорова.

На его взгляд, рынку необходим страховой продукт, чтобы ритейлеры могли страховать убытки от таких сбоев в работе онлайн-касс.

Напомним, что в среду, 20 декабря, произошел крупный сбой в работе кассовых аппаратов «Штрих-М». Проблема затронула сразу несколько крупных компаний: сеть по продаже техники и электроники DNS, аптеки «Ригла», магазины «Эльдорадо», заправки «Лукойла», «Газпром нефти» и «Роснефти». Магазины у дома «Магнолия» даже временно приостановили работу.

Устранением последствий сбоя занимались около 20 тысяч сервисных инженеров по всей стране. Для решения проблемы предпринимателям необходимо установить обновление программного обеспечения от 20 декабря. Все программное обеспечение обновляется автоматически, так как стоит по умолчанию в заводских настройках, уточнили в компании.

«Сбой коснулся техники, собственники которой отключили автоматический режим обновления, переведя его в ручной. Проблема решается перепрограммированием кассы на новую версию, всем организациям разосланы методики и рекомендации по обновлению ПО», — пояснил представитель «Штрих-М».

Реагируя на ситуацию, Федеральная налоговая служба (ФНС) России разрешила магазинам продавать товары без чека, однако после восстановления работы системы они должны сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки. «ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет», — говорилось в сообщении ведомства.

Компании и сервисы: Ригла, Эльдорадо, DNS, Магнолия, Лукойл
Автор: Анна
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