«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

Аналитическая служба компании «Биглион» исследовала данные по посещаемости сайта компании с 1 января по 30 сентября этого года и выяснила, какие запросы чаще всего формируют пользователи, а также — сколько времени они на это тратят.

Чаще всего посетители сайта искали купоны по ключевым словам: «аквапарк», «массаж», «квест», «фотосессия», «боулинг» — таких запросов было сформировано около 460 тысяч.

Кроме того нередко встречаются на первый взгляд курьезные запросы. В частности, пользователи из Москвы более двух тысяч раз вводил в поисковой строке «Илья Муромец». Более тысячи раз встречаются словосочетание «Счастье для волос» и междометие «Ква-ква».

Среди самых необычных запросов в регионах встречаются такие, как «Счастливый хотей», «Перепечки», «Ежи» и «Чистый кот».

В целом за пять месяцев пользователи сформировали почти 6,3 млн поисковых запросов. Большинство из них — 37,5% выполнено жителями Москвы, 8,3% — жителями Санкт-Петербурга, а 54,2% — жителями других регионов. Количество запросов по сравнению с прошлыми девятью месяцами заметно выросло: в Москве — на 2,4%, в Санкт-Петербурге — на 24,7%, в других регионах — на 17,1%.