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Счета за налоги меньше 0,9% от оборотов компании — блокировка расчетного счета

Банк России установил минимальный размер налогов от оборот по счету, при котором компаниям заблокируют расчетные счета. Предписания банкам даны в методических рекомендациях ЦБ РФ от 21.07.2017 № 18-МР. По новой методичке под ярлык «сомнительная фирма» может попасть даже обычная мелкая компания, у которой временные финансовые трудности.

Минимум по налогам — 0,9% от оборота

Так, если размер налогов и взносов составляет 0,9% от дебетового оборота по счету, компания в зоне риска. Также особое внимание будет уделено фирмам, у которых этот показатель чуть превышает указанный минимум или которые искусственно завышают платежи, чтобы быть в зеленой зоне.

Кто еще попал в зону риска

  • со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними перечисления по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам либо производимые платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников клиента и (или) свидетельствуют о занижении реальных сумм заработной платы (налогооблагаемой базы);
  • фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума;
  • по счету осуществляется уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;
  • остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимых клиентом по счету;
  • основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными клиентом при открытии/ведении счета видами деятельности;
  • отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания;
  • происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств;
  • со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие);
  • денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (операциям по реализации товаров, оказанию услуг, передаче денежных средств в обеспечение обязательств, предоставлению займов, реализации лома металлов). При этом при сходной хозяйственной деятельности иных клиентов при указанной структуре входящих и исходящих платежей объем НДС, подлежащего уплате в бюджет, зачастую должен приближаться к объему НДС, учтенному в зачислениях по операциям, облагаемым НДС.

В рамках получения сведений о деятельности клиента кредитной организации следует принимать во внимание особенности налогообложения клиента, а также оценивать сопоставимость реальных возможностей клиента по ведению хозяйственной деятельности и объемов уплаченных налогов и сборов с объемами операций, проводимых по его счетам.

IP-адреса белой и сомнительной фирмы не должны совпадать

В этом сообщении ЦБ изложена еще одна интересная мысль. Если у белой компании IP-адреса, телефоны, цифровая подпись совпадает с контактами фирмы, которая была замечена в отмывании средств, то банки это должно насторожить. Если бухгалтер работает с несколькими фирмами через один и тот же компьютер, и одна из компаний была скомпрометирована, то остальные автоматически попадут в зону риска. ЦБ призвал пристально следить за такими ситуациями и закрывать счета подозрительных компаний.

Автор: Игорь Назаров
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