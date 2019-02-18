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СДЭК анонсировал собственный маркетплейс

Один из крупнейших логистических операторов России анонсировал собственный маркетплейс — «СДЭК.МАРКЕТ». Он объединит на одной площадке множество интернет-магазинов по типу AliExpress. Это позволит увеличить продажи компаний без доплат: абонентской платы за размещение товаров нет.

Сейчас площадка регистрирует продавцов, полный функционал и продажи откроются 25 февраля.

Такая бизнес-модель активно используется в Америке, Китае и Европе, а теперь и российские ритейлеры смогут убедиться в ее эффективности.

«Мы готовы предоставить любому продавцу, независимо от масштаба его бизнеса, выгодные условия сотрудничества, — говорит руководитель проекта Владимир Палий. — Во-первых, это отсутствие платы за каждый оформленный заказ в течение первых трех месяцев. В дальнейшем оплата за отправленный заказ составит всего 25 рублей. Во-вторых, нет необходимости доставлять вещи на наши склады. Отправлять посылки можно самостоятельно из ближайшего отделения СДЭК. Продавцы получают оплату на свой счет после отправки заказа покупателю».

С помощью торговой площадки «СДЭК.МАРКЕТ» можно:

  • публиковать неограниченное количество товаров;
  • создать собственную страницу магазина и группировать мини-каталоги;
  • реализовывать одинаковые товары разными продавцами;
  • самостоятельно устанавливать цены, конкурируя с другими продавцами;
  • проводить собственные промоакции, формировать скидочные купоны;
  • создавать накладные для отправки товара покупателю в автоматическом режиме;
  • вести электронный документооборот.

Электронный документооборот упростит оформление сделок: не нужно сканировать и отправлять закрывающие документы для отчетности.

Для взаимного удобства продавцов и покупателей будет подключен сервис безопасных платежей «Наложка.рф». Он страхует риски: продавца — при отправке товара, покупателя — при онлайн-покупках без возможности увидеть товар вживую.

«Продавцы „СДЭК.МАРКЕТ“ смогут зарабатывать больше, используя возможности маркетплейса, — поясняет Владимир Палий. — Мы предлагаем устанавливать конкурентную цену на товар и получать прибыль за счет большого количества продаж, как это делает, к примеру, AliExpress. К тому же, наша торговая площадка не ограничивает продавца в географии реализации товара. Сегодня сеть пунктов приема и выдачи заказов СДЭК — одна из самых масштабных в России. Поэтому мы сможем доставить посылку в любой населенный пункт страны, а также в страны СНГ. В будущем будем доставлять посылки и по всему миру».

На данный момент «СДЭК.МАРКЕТ» предлагает клиентам размещать товары в 4500 категориях: от одежды и косметики до спортивного оборудования, садового инвентаря, техники и мебели. В дальнейшем каталог товаров будет расширяться. В течение месяца более 80 компаний тестировали возможности маркетплейса, вносили свои предложения разработчикам.

«Мы и в дальнейшем намерены прислушиваться к пожеланиям наших клиентов, предлагать новые решения для онлайн-ритейла, — говорит Владимир Палий. — До конца года будут запущены в работу еще несколько сервисов, которые будут способствовать повышению продаж товаров на «СДЭК.МАРКЕТ».

Для покупателей доступны:

  • автоматический расчет стоимости доставки товара с помощью встроенного калькулятора;
  • несколько видов оплаты: безналичный расчет, наличный расчет при доставке посылки курьером, оплата банковской картой, оплата по квитанции банка;
  • примерка одежды или обуви в оборудованных кабинах в пунктах выдачи. Оплата после примерки;
  • оформление предзаказа на товар, которого пока нет в наличии;
  • снижение стоимости заказа в зависимости от количества товаров в корзине;
  • опции «Покупка в один клик» и «Обратный звонок». По всем вопросам, связанным с товарами, можно связываться напрямую с продавцом. По вопросам доставки и оплаты можно обращаться к менеджерам «СДЭК.МАРКЕТ».

«Уже сегодня потенциальная покупательская аудитория превышает 12 млн человек, и с каждым днем этот показатель будет увеличиваться», — прокомментировал Владимир Палий.

Автор: Анна
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