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«СДЭК.Маркет» запустил купонный сервис

Маркетплейс «СДЭК.Маркет» запустил купонный сервис, позволяющий покупателям приобретать товары со скидкой и оформить бесплатную доставку.

Скидочные купоны персонализированы, воспользоваться ими могут только зарегистрированные на маркетплейсе клиенты. Покупателю нужно выбрать и активировать купоны на странице «Витрина купонов» или на странице товара, затем положить выбранные товары в корзину. На этапе оформления заказа купон автоматически добавит скидку, тем самым снизит цену товара или стоимость доставки.

Покупатели также могут воспользоваться купоном на бесплатную доставку или на общую сумму заказа от одного продавца. Механизм активации купонов такой же, как и у скидочных. Купоны могут суммироваться, если такое условие устанавливает сам продавец.

Маркетплейс «СДЭК.Маркет» насчитывает около 18 тыс. продавцов, предлагающих широкий ассортимент товаров во множестве категорий: электроника, бытовая техника, товары для спорта и отдыха, одежда и обувь, строительные материалы, товары для дачи, товары для животных, косметика, автотовары и прочие сегменты.

С начала работы купонного сервиса продавцы запустили более 30 тысяч купонов от более чем ста брендов. Наиболее популярными стали купоны на такие товарные категории, как женские платья, аксессуары, кухонные наборы, постельное белье, поливочные шланги. Продавцы предоставляют фиксированную скидку на определенные товары, самые популярные — с номиналом 350, 500, 1000 и 1500 рублей, и бесплатную доставку заказов, которая уже была протестирована ранее, но на уровне всего маркетплейса.

Так, в начале лета компания «СДЭК.Маркет» запустила успешную акцию по бесплатной доставке в пункты выдачи заказов и постаматы на все товары, оплаченные онлайн. В первую неделю количество зарегистрированных пользователей выросло на 160% по сравнению с предыдущей неделей. В дальнейшем этот показатель вырос еще значительнее. На фоне увеличения регистраций произошел рост показателей продаж. В этот же период количество новых ритейлеров также выросло на 45%.

Автор: Анна
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