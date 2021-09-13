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СДЭК начал доставлять товары из Испании

Международный оператор экспресс-доставки грузов и документов СДЭК открыл первый офис в Испании, в городе Аликанте. Офис ориентирован прежде всего на местные интернет-магазины, поставляющие товары в Россию, и на физлиц, которые хотят отправить посылки на родину. В ближайшей перспективе офис будет доставлять посылки в Казахстан, Украину и Узбекистан.

Минимальная стоимость отправки в Россию составляет 11,1 евро за первый килограмм и 7,4 евро за последующий. В Казахстан и Узбекистан — 15,3 евро/кг и 10,7 евро/кг соответственно.

Офис также предоставляет услуги по первой и последней миле на всей территории Испании. Доставка грузов в самые отдаленные регионы страны занимает как правило не позднее 36 часов.

«Основную конкуренцию СДЭК в Испании составляют не организованные, частные перевозчики, которые доставляют грузы на микроавтобусах. Наше преимущество заключается в гораздо более сжатых сроках доставки и бережном отношении к грузам, — говорит директор офиса СДЭК в Аликанте Надежда Беляева. — Что касается доставки в Россию, мы ожидаем стабильного спроса. Необходимость в доставке выросла в условиях пандемии, по мере того как люди стали реже ездить в Испанию. По данным Национального института статистики Испании, в 2020 году страну посетили на 77% меньше туристов, чем годом ранее (19 млн против 83,5 млн в 2019 году), а за пять месяцев текущего года — на 70% меньше, чем в январе-мае прошлого (3,2 млн против 10,6 млн в январе-мае 2020 года)».

С момента открытия офиса в Испании международная сеть СДЭК охватывает более 25 стран мира. В нее входят США, Китай, Португалия, Великобритания, Германия, Турция, Южная Корея, ОАЭ, Болгария, Финляндия и другие.

Автор: Анна
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