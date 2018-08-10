СДЭК начинает доставлять ювелирные изделия

В августе СДЭК запускает доставку ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней по России. Услугой смогут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты компании.

«Мы давно рассматривали рынок доставки ювелирных изделий как привлекательный для себя, — рассказывает Светлана Афанасьева, директор по продажам СДЭК. — Если в 2016 году было перевезено 368 000 штук изделий, и общая стоимость услуг составила 184 млн. рублей, то в 2017 году — уже 921 000 штук, и общая стоимость услуг — 460 млн. рублей. То есть он растет до 2-3 раз в год. Мы провели пилотный проект с магазином вирусных товаров по доставке украшений из драгоценных металлов и камней, и получили результат по выкупаемости заказов выше рынка: 85% против 78%. Это был для нас сигнал о том, что пора начинать работу в этом направлении»

Ювелирные изделия будут доставляться только курьерами СДЭК и в собственные пункты выдачи заказов. В качестве упаковки будут использоваться бесплатные сейф-пакеты формата А4. Сумма одного заказа не должна превышать 50 000 рублей, однако, до конца года эта цифра может вырасти. В среднем же, как отмечают аналитики СДЭК, наиболее популярные модели украшений в известных интернет-магазинах стоят около 10 000 −15 000+ рублей, что сопоставимо с ценой недорогого популярного смартфона.

Для покупателей интернет-магазинов, которые пользуются услугами СДЭК, доступны услуги примерки, возврата, частичного выкупа. Мы контролируем сохранность бирки.

«СДЭК уже доставляет дорогие гаджеты, технику, luxury-одежду, поэтому считаю, что к доставке ювелирных украшений мы готовы. Конечно, компания будет применять повышенные меры безопасности к их доставке. При больших консолидациях наши курьеры будут передвигаться с охраной, но пока говорить об этом преждевременно. СДЭК только начала предлагать услугу доставки ювелирных изделий», — уточнил Виктор Соловьев, руководитель направления «Ключевые клиенты b2c».

В планах у компании наладить доставку изделий из драгоценных металлов и камней не только по нашей стране, но и в страны ЕАЭС. Более 70% экспорта изделий осуществляется в Казахстан и Республику Беларусь. Также перспективное направление доставки — это Китай, где расположены филиал и франчайзинговая сеть СДЭК. Еще одна цель — вступить в Гильдию ювелиров России.

«Мы рассчитываем занять свою нишу на рынке, и нам очень важно понимать, что нужно компаниям, которые продают ювелирные украшения. Мы рассчитываем, что членство в Гильдии ювелиров позволит нам лучше понимать наших потенциальных и реальных клиентов», — отметила Светлана Афанасьева

* СДЭК не будет возить грузы, требующие специализированной доставки, — драгоценные монеты, слитки из золота, серебра, платины, ценности находящиеся в муниципальной и государственной собственности, а также драгоценные камни россыпью.