+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

СДЭК объявляет о начале сотрудничества с Яндекс.Доставка

Смотрите в каталоге
СДЭК
СДЭК
Услуги для бизнеса

Теперь интернет-магазины, использующие в своей работе сервис Яндекс.Доставка, могут обращаться к услугам компании экспресс-доставки СДЭК. Официальный старт интеграции — 26 сентября.

Андрей Костин, руководитель ИТ-проектов СДЭК, отметил, что работа над интеграцией с Яндекс.Доставкой шла порядка 6 месяцев. «У партнера серьезные требования к совместной работе, поэтому мы реализовали проект в 3 этапа. Сейчас владельцам интернет-магазинов в полной мере доступны все возможности СДЭК», — рассказал он.

Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК, отметил, что первые отправки начали проходить чуть раньше, чем было объявлено об официальном старте сотрудничества, — еще 18 сентября. За это время через сервис Яндекс.Доставка к СДЭК подключилось уже 13 клиентов.

«Яндекс.Доставка — современный агрегатор предложений от компаний экспресс-доставки, и он очень удобен для интернет-магазинов. Мы рассчитываем, что сервис позволит нам значительно увеличить поток новых клиентов и занять первое место по количеству отправок среди компаний, предлагающих на нем свои услуги», — подчеркнул он.

Компании и сервисы: СДЭК, Яндекс.Доставка, СДЭК
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 сентября / Комментарии
Walmart доставит товары в холодильник

Walmart доставит товары в холодильник

Ритейлер Walmart в сотрудничестве с производителем «умных» замков August Home тестирует новый сервис доставки: курьер, имеющий разовый пароль на вход в квартиру покупателя, будет оставлять продукты прямо в холодильнике.

далее →

25 сентября / Комментарии
«DPD доставит посылки в QIWI постаматы»

«DPD доставит посылки в QIWI постаматы»

DPD в России продолжает расширять географическую доступность своих услуг для получателей. Благодаря партнерству DPD с Группой QIWI, которая обладает самой широкой сетью платежных терминалов самообслуживания по всей территории России, онлайн-покупатели смогут получать свои заказы без очередей в удобное для них время и в наиболее удобных точках города. Постамат устанавливается рядом с платежным терминалом.

далее →

19 сентября / Комментарии
«Почта России» запустит доставку дронами в 2018 году

«Почта России» запустит доставку дронами в 2018 году

В ближайшие полгода «Почта России» планирует запустить в Якутии пилотный проект по доставке посылок беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Николай Подгузов.

далее →

18 сентября / Комментарии
«Укрпочта» запустила услугу оплаты доставки отправления получателем

«Укрпочта» запустила услугу оплаты доставки отправления получателем

«Укрпочта» запустила в пилотном формате услугу оплаты доставки отправления получателем, а также добавила возможность для отправителя оплатить пересылку почтового перевода. Эти сервисы пользуются большим спросом у тех, кто торгует на различных интернет-площадках.

далее →

15 сентября / Комментарии
Яндекс запустил платформу для решения логистических задач

Яндекс запустил платформу для решения логистических задач

Яндекс запускает Яндекс.Маршрутизацию — платформу для решения логистических задач, которая предназначена для компаний, которые занимаются перевозками или доставкой заказов в городских условиях.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!