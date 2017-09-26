СДЭК объявляет о начале сотрудничества с Яндекс.Доставка

Теперь интернет-магазины, использующие в своей работе сервис Яндекс.Доставка, могут обращаться к услугам компании экспресс-доставки СДЭК. Официальный старт интеграции — 26 сентября.

Андрей Костин, руководитель ИТ-проектов СДЭК, отметил, что работа над интеграцией с Яндекс.Доставкой шла порядка 6 месяцев. «У партнера серьезные требования к совместной работе, поэтому мы реализовали проект в 3 этапа. Сейчас владельцам интернет-магазинов в полной мере доступны все возможности СДЭК», — рассказал он.

Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК, отметил, что первые отправки начали проходить чуть раньше, чем было объявлено об официальном старте сотрудничества, — еще 18 сентября. За это время через сервис Яндекс.Доставка к СДЭК подключилось уже 13 клиентов.

«Яндекс.Доставка — современный агрегатор предложений от компаний экспресс-доставки, и он очень удобен для интернет-магазинов. Мы рассчитываем, что сервис позволит нам значительно увеличить поток новых клиентов и занять первое место по количеству отправок среди компаний, предлагающих на нем свои услуги», — подчеркнул он.