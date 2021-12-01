Международный логистический оператор СДЭК открыл склад фулфилмента в Самаре, куда интернет-магазины со всего Поволжья могут передать складские операции на аутсорсинг. Открытие склада позволит ритейлерам со всей страны разместить товары максимально близко к покупателям, сэкономить на логистике и сократить сроки доставки по Среднему Поволжью.

Склад фулфилмента в Самаре находится в сортировочном центре СДЭК, который расположен на площадке крупнейшего в области логистического комплекса. Склад оснащен всем оборудованием, необходимым для обеспечения бесперебойной работы интернет-магазинов в части хранения, обработки, маркировки и доставки груза до конечного покупателя.

Фулфилмент-центр в Самаре расположен на одной площадке с ведущими российскими маркетплейсами. Размещая на нем продукцию, интернет-магазины могут продавать товары как через собственный сайт, так и через торговые площадки маркетплейсов.

Фулфилмент включает полный цикл обработке заказов для интернет-магазинов: приемка товара от продавца, хранение, обработка и комплектация. Начиная работать с фулфилментом СДЭК, интернет-магазин передает все складские операции и логистику на аутсорсинг. Это позволяет выделить ресурсы для качественного продвижения товара и последующего увеличения количества заказов.

«Фулфилмент позволяет интернет-магазинам существенно сократить расходы на хранение и доставку товаров и ускорить доставку за счет того, что товар уже находится на складе транспортной компании, а также сэкономить на найме сотрудников, на их обучении и контроле их работы. Мы предлагаем потенциальным клиентам инвестировать время в собственное развитие, взяв на себя вопросы логистики и складских операций», — говорит региональный директор СДЭК Павел Серов.

Помимо склада в Самаре СДЭК располагает еще 13 складами фулфилмента в России и одним в Казахстане. В 2022 году СДЭК планирует открыть склады фулфилмента в Беларуси и Киргизии, а также в странах Европы, в США и Китае.