СДЭК пожаловался на задержку посылок на таможне в аэропортах

Таможенные пункты столичных аэропортов Шереметьево и Внуково, а также Авиационный центр электронного декларирования еще с прошлого года, задолго до введения санкций, необоснованно задерживают посылки СДЭК и отказывают в вывозе из России возвратных товаров, которые россияне купили онлайн и впоследствии оформили возврат. Десятки тонн товара лежат на складах, а финансовый ущерб оценивается в десятки тысяч долларов.

Хамон застрял в Шереметьево

Задержки в Шереметьево начались в конце прошлого года. Было задержаны десятки посылок с хамоном из Испании.

Сотрудники таможни обосновали отказ в выпуске посылок «несоблюдением запретов и ограничений в соответствии с постановлением правительства России от 7 августа 2014 года № 778». В этом постановлении перечислены запрещенные ко ввозу в Россию сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и других стран.

Но дело в том, что этот запрет не касается товаров, которые граждане покупают за границей и ввозят в страну для личного пользования. В соответствии с п. 1 ст.3 соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования граждане вправе ввозить в страну «санкционные» товары в объеме до 5 кг.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (п. 1, ст. 2) определяет «ввоз товаров» как «совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Евразийского экономического союза и в результате которых товары прибыли на таможенную территорию союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких товаров таможенным органами».

Но руководство Шереметьевского таможенного поста по своему усмотрению трактует сочетание «ввоз физическими лицами» буквально. То есть, по их мнению, человек вправе привезти «санкционный» товар только в чемодане, а не — в данном случае — заказать онлайн.

Переписка с таможенным постом Шереметьево длится уже третий месяц. СДЭК было отказано в выдаче заверенной копии официального ответа таможни. Вместо этого компания получила лишь трек-номер для отслеживания письма по почте. 22 февраля СДЭК обратилась в Транспортную прокуратуру РФ, Следственный комитет и Федеральную таможенную службу с жалобой на действия сотрудников таможенного пункта Шереметьево и просьбой о проведении проверки.

Столько же, сколько длится переписка с сотрудниками таможни Шереметьево, посылки с хамоном остаются на складе временного хранения аэропорта. Хамон не испортится, но испортилось настроение у клиентов, а СДЭК, в свою очередь, понесла репутационные потери.

Одежда застряла в Авиационном центре электронного декларирования

При интернет-торговле, как и при любой другой торговле, неизбежно возникают случаи, когда товары не подходят покупателю по объективным причинам и их надо возвращать продавцу — от этого никуда не деться.

В Авиационном центре электронного декларирования СДЭК оформляет возвраты заказов клиентов китайского интернет-магазина SHEIN.

На данный момент на таможне застряло свыше 60 тонн товара, при этом каждый день прибавляется еще примерно по одной тонне. СДЭК уже четыре раза подавала декларацию на оформление документов для экспорта товаров и четыре раза получала не мотивированный отказ. Мы не понимаем, что конкретно не устраивает сотрудников таможни.

В декларации указаны номера реестров, по которым товары были ввезены в Россию. Сотрудники центра электронного декларирования запрашивают у СДЭК эти реестры, имея к ним прямой доступ в электронному виде, так как каждый реестр при ввозе был оформлен таможней и имеет регистрационный таможенный номер.

В Таможенном кодексе эта ситуация уже учтена. Если у таможни есть прямой доступ к информации, перевозчик вправе не предоставлять ее и указать лишь номера реестров, что и сделала СДЭК. С другой стороны, таможенный орган все же вправе запрашивать такую информации, с чем СДЭК не спорит, но уточняет, что если ее и запрашивать, то как минимум в соответствии с п. 5 ст. 325 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза «запрос документов и (или) сведений у декларанта должен быть обоснованным и содержать перечень признаков, указывающих на то, что сведения, содержащиеся в иных документах, должным образом не подтверждены либо могут являться недостоверными, перечень дополнительно запрашиваемых документов и (или) сведений, а также сроки предоставления таких документов и (или) сведений». Но таможня не сообщила, на чем основаны ее подозрения.

Чтобы ускорить решение ситуации, СДЭК предоставила запрашиваемые таможней документы. Но затем сотрудники таможни потребовали соотнести номера товаров в декларации с номерами в реестре, что технически сделать заведомо невозможно. Товары для личного пользования ввозятся в Россию без идентификационных признаков. Поступая на склад СДЭК при их возврате они перестают квалифицироваться «для личного пользования». Соответственно отправить их назад по тем же правилам невозможно, их нужно декларировать уже по-другому. Своими действиями таможня зачем-то загоняет в угол российского логистического оператора, а значит и его клиентов, невыполнимыми требованиями.

СДЭК обратилась в Транспортную прокуратуру и собирается направить жалобы в другие контролирующие органы.

В связи со сложившейся ситуаций компания СДЭК несет не только репутационные, но и финансовые потери. У логистического оператора заключен договор с авиакомпанией Air Bridge Cargo на перевозку определенного количества тонн груза в Гонконг еженедельно. Независимо от того, набралось определенное количество груза или нет, компания его оплачивает. Один вылет СДЭК уже пропустил из-за сложившейся ситуации с таможней. Убытки уже оцениваются в десятки тысяч долларов и они постоянно нарастают.

Внуково не выпускает посылки из аэропорта

С августа 2021 года СДЭК столкнулась с необоснованными отказами в вывозе возвратов товаров магазина SHEIN из России на таможенном посту аэропорта Внуково. В ходе очередной проверки при оформлении экспорта сотрудники таможни Внуково запросили у СДЭК дополнительные документы для подтверждения статуса товаров (ст. 139 ТК ЕАЭС и пп.12 п.1 ст.108 ТК ЕАЭС). То есть, СДЭК буквально предложили доказать, что товар, который она получила от граждан России здесь же — в России, — оказался в России законно. Таможенный орган действительно имеет на это право, но только в случае, если документы, изначально представленные при подаче таможенной декларации, не содержат необходимых сведений или имеют признаки несоблюдения положений Таможенного законодательства.

Получается абсурдная ситуация: таможенники знают, что СДЭК не вправе проводить расследования, как товар когда-то попал в Россию, а личная тайна защищена законом. Не несмотря на то, что таможня не может обосновать свои подозрения, СДЭК все равно должен это сделать.

Кроме этого, должностные лица таможенного поста аэропорта Внуково потребовали от сотрудников СДЭК предоставить товар к осмотру, а после его представления отказались это делать, не объяснив, почему они не желают выполнять свои служебные обязанности.

Доказательства этого факта сотрудники СДЭК записали на видео и предоставили его для разбирательства в транспортную прокуратуру и Следственный комитет.

Требование к осмотру было направлено в СДЭК с нарушением установленной законодательством формы. В связи с этим можно утверждать, что СДЭК не получал никаких официальных требований.

Все это носит систематический характер и оформить товар в законном порядке не представляется возможным, а значит, подразумевается некий иной способ работы.

Ситуация началась в августе 2021 года. Речь идет именно о таможенном посте в аэропорте Внуково. Если декларацию оформлять на другом посту воздушной гавани страны, то таких проблем не возникает.

В ноябре 2021 года компания СДЭК направила около 60 заявлений: в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, заявления о возбуждении уголовного дела в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета и сообщения о факте коррупции в Управление по противодействию коррупции ФТС с просьбой разобраться в ситуации.

Следственный комитет в своем ответе написал о передаче рассмотрения данного вопроса в МВД. Антикоррупционное подразделение таможенной службы не нашло признаков коррупции в действиях таможенников. Прокуратура подтвердила, что требование к осмотру было направлено с помощью простого запроса, а не по установленной законодательством форме.

Когда таможня даст добро

Руководитель отдела таможенного оформления и таможенных процедур ООО «СДЭК-Глобал» Алексей Линенко отметил, что все три проблемных вопроса: во Внуково, Шереметьево и в Авиационном центре электронного декларирования похожи на историю, которая произошла в конце прошлого года на переходе МАПП «Торфяновка» на границе России и Финляндии, где таможенники проводили многочисленные и необоснованные усиленные досмотры ввозимых на территорию России товаров физических лиц, в том числе с использованием рентген-установки.

Тогда проблему удалось решить, в том числе благодаря привлечению внимания через средства массовой информации, а также качественной и оперативной работе транспортной прокуратуры.

В условиях турбулентности в торговом обороте, пандемии и текущей политической ситуации интернет-магазины являются для многих единственным и самым безопасным способом покупок. Препятствование этому влечет за собой нарушение прав и законных интересов граждан, а заведомо невыполнимые незаконные требования могут способствовать возникновению коррупционных схем, на которые СДЭК не может позволить себе пойти.

Также стоит отметить, что в новых реалиях компания СДЭК осталась единственным российским логистическим оператором, который продолжил свою работу на международных направлениях. Есть еще одно предположение о причине сложившейся ситуации. С 1 января 2020 года беспошлинный ввоз на товары из-за рубежа распространяется на покупки до 200 евро. Свыше — придется заплатить 15 % пошлины. В текущем году эти цифры не изменились. Большому количеству россиян выгоднее покупать определенные категории товаров за границей. Тем более, что в иностранных интернет-магазинах цены существенно ниже. И это объективная реальность, с которой уже не поспоришь.