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СДЭК провел первую масштабную бизнес-конференцию в честь 20-летия компании

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СДЭК
СДЭК
Курьерские службы

17 февраля 2020 года международная курьерская компания СДЭК отпраздновала юбилей в Москве, Vegas City Hall. Более 1500 человек участвовали в мероприятии. Выступили 17 спикеров, в том числе Леонид Яковлевич Гольдорт — генеральный директор СДЭК, Евгений Валерьевич Демин — генеральный директор SPLAT, ТОП-менеджеры и ключевые франчайзи-партнеры СДЭК.

Основной темой конференции стало подведение итогов за прошлые годы, достижения и планы на будущее. Среди гостей были сотрудники управляющей компании, ключевые клиенты и партнеры, франчайзи.

«Служба доставки Экспресс-Курьер» (СДЭК) была основана в 2000 году в Новосибирске. Леонид Яковлевич Гольдорт, генеральный директор компании, рассказал о своем пути: о мотивации, которую следует искать внутри себя, о секрете успеха — продолжать работать больше, чем другие участники рынка.

В результате огромной работы тысяч человек СДЭК эволюционировал в международную компанию: 16 стран, более 1900 офисов, доставка по земле и воздуху, специальные тарифы для бизнеса, частных посылок и интернет-покупок.

Главный показатель роста СДЭК как службы доставки — количество отправлений. С 2006 по 2019 годы заказы выросли со 176 тысяч до 47,7 миллионов в год. СДЭК продолжает оптимизировать логистические схемы, совершенствовать услуги и расширять географию. Цель на ближайшие годы — увеличение не только общего числа посылок, но и доли международных отправок.

Для этого СДЭК развивает франчайзинговую сеть. Компания открывает офисы в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2009 году появились первые 3 пункта выдачи по франшизе, в 2019 их стало 1996. В течение следующих трех лет СДЭК планирует добавить 10 000 офисов на карту мира.

Еще один триггер роста — забота о клиентах. Компания продумывает услуги, которые будут выгодны для всех. Например, услуга «Посылочка» разработана специально для физических лиц. Ее особенность в том, что отправителю не нужно взвешивать и измерять габариты груза для расчета точной стоимости. Есть 3 размера коробок с фиксированной ценой на каждую. Пользователи подтвердили, что им это удобно: за 2019 год СДЭК доставил около 1 миллиона «Посылочек».

По результатам маркетингового исследования, проведенного по заказу СДЭК независимой исследовательской компанией «Апра», в 2019 году СДЭК стал второй маркой после «Почты России» среди служб доставки по показателям Top of Mind и по спонтанной известности среди физических лиц. 46% клиентов СДЭК пользуются только услугами СДЭК, остальные — сочетают с другими службами доставки. При этом 62% клиентов СДЭК порекомендуют компанию своим знакомым.

«У нас отличные результаты. Мы стали вторыми по известности, у нас прекрасные показатели лояльности и вовлеченности клиентов. Но рынок готовит нам много вызовов — так же как и возможностей. Нам нужно быть к ним готовыми. Работа с частными посылками — то, на чем мы можем вырасти в последующие годы. Я уверена, что у компании СДЭК это получится, потому что одна из наших ценностей — „За посылкой — Человек“», — поделилась Ольга Ивановна Сгибнева, директор по маркетингу СДЭК.

Круг интересов СДЭК не ограничивается перевозками. В 2019 году компания запустила 2 больших проекта: собственный маркетплейс «СДЭК.Маркет» и доставку товаров из США без посредников — «СДЭК Форвард».

«СДЭК.Маркет» — это продуманная площадка для онлайн-шопинга. Ее ключевое отличие в том, что продавцу не приходится тратить деньги на логистику: обработкой, сбором и отправкой заказов занимается СДЭК. Отсюда выгода для покупателей: цены строятся честно, без накруток за доставку. За год более 10 000 продавцов открыли свои магазины и 8000 новых товаров добавляются ежедневно.

Проект «СДЭК Форвард» — это услуга мейлфорвардинга: клиент заказывает товары в американских магазинах, они доставляются в местный офис в США, а оттуда в Россию. Проект стартовал в декабре, и за 2 месяца работы 4,5 тысячи человек зарегистрировались на сайте, 2,5 тысячи посылок были доставлены адресатам.

Кроме основных этапов жизни компании, выступающие делились личными историями: как работа в СДЭК повлияла на их мировоззрение, позволила вырасти профессионально, дала возможность увидеть мир. Генеральный директор SPLAT Евгений Валерьевич Демин отдельно поздравил СДЭК с юбилеем и рассказал о том, как строил и выводил на международный уровень свою собственную компанию.

Между докладами для гостей подготовили зрелищную шоу-программу. В перерывах участникам конференции предлагали кофе и снеки, а в конце мероприятия компания СДЭК организовала фуршет.

Бизнес-конференция СДЭК 17 февраля 2020 года была первой в своем роде, но точно не единственной. СДЭК планирует повторить опыт по достижении новых высот: собрать еще больше участников, пригласить лучших спикеров и поделиться очередными успехами на мировом рынке.

Компании и сервисы: СДЭК, СДЭК
Автор: Анна
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