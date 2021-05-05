СДЭК снимает собственное телешоу о рынке e-commerce

Компания СДЭК запустила собственное телешоу под названием Ecom 2.1. Это первый подобный проект на российском рынке: никто из логистических операторов ранее не занимался производством контента для собственного телешоу о e-commerce. Первый выпуск проекта выйдет в мае 2021 года на телеканале «ПРО БИЗНЕС».

Формат шоу предполагает открытый диалог с активными игроками и лидерами рынка логистики и e-commerce. В выпусках телепередачи будут принимать участие, в частности, представители ключевых интернет-магазинов. Темы, которые будут подниматься в шоу, касаются рынка e-commerce в целом, его стратегической и коммерческой составляющей, а также планируется рассматривать и предлагать нестандартные подходы и решения, которые позволили добиться внушительных результатов.

«Мы рискнули создать собственный телепроект под брендом логистической компании. Компания СДЭК доросла до такого масштаба, что готова предлагать инновации и рассматривать новые форматы. Идея собственного шоу появилась пару лет назад, но мы откладывали ее из-за отсутствия опыта в создании таких проектов под ключ. Поэтому мы были рады предложению „ПРО БИЗНЕС“ делать шоу вместе и планируем реализовать производство быстро и качественно», — рассказала руководитель отдела PR и рекламы СДЭК Анна Иоспа.

Ведущими Ecom 2.1 стали директор по продажам СДЭК Андрей Мякин и руководитель отдела продаж СДЭК в Московском регионе Ирина Иванова. В первых выпусках они вместе с гостями обсудят, как в 2021 году улучшить сервис курьерской доставки, как будет развиваться онлайн-шопинг в России, в чем его отличие от покупок оффлайн и многое другое. «С одной стороны, можно детально обсудить и разобрать реальные тренды рынка, с другой — услышать о специфике компании каждого гостя, а также прогнозы, сформированные через призму сферы и формата. С первых съемок гости уходили воодушевленными и с горящими глазами, а значит, запись эфира прошла хорошо,» — комментирует Андрей Мякин.

«На телеканале „ПРО БИЗНЕС“ давно появилась идея создания программы, посвящённой e-commerce. Учитывая взрывной рост в 2020 году, появление новых технологий и каналов продаж, а также возросшую конкуренцию, эта тема крайне актуальна и важна для бизнеса. Мы рады, что ведущими программы согласились стать представители компании CDEK, которые отлично разбираются в теме и готовы говорить с героями программы на одном языке. Выражаем уверенность, что программа станет интересной и полезной для всех, кто работает и развивает отрасль e-com», — отметил управляющий PR-менеджер телеканала «ПРО БИЗНЕС» Павел Марахов.