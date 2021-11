СДЭК занялся кофейным бизнесом

СДЭК открыл в своих пунктах выдачи заказов автоматизированные кофейни в формате «кофе с собой» (coffee to go). СДЭК — единственная логистическая компания в России, которая занимается кофейным бизнесом. Рост сети планируется в основном за счет развития франшизы.

Сейчас сеть CDEK Coffee to go насчитывает 10 точек в Москве, Обнинске, Чехове, Александрове, Московском, Челябинске и Невинномыске. До конца 2022 года компания планирует открыть несколько десятков точек по всей стране.

СДЭК проявила интерес к кофейному бизнесу по нескольким причинам. Компания постоянно нацелена на повышение качества клиентского сервиса и расширение спектра услуг. Люди приходят за посылками как правило по пути домой, на работу, на встречу и так далее — в условиях наступающих холодов разумно дать клиентам возможность купить стаканчик горячего кофе. Во-вторых, в России на кофе и на формат «кофе с собой» наблюдается стабильно высокий спрос.

Точки CDEK Coffee to go представляют собой автоматизированные настольные кофемашины, использование которых не требует присутствия бариста: пользователь может приготовить себе кофе и оплатить его самостоятельно. Компания выбрала такой формат как из экономических соображений, так и в целях минимизации физического контакта между посетителями и персоналом в условиях пандемии. Выбирая сорта кофе, СДЭК остановился на первосортной смеси двух сортов бразильской арабики, приготовленной непосредственно для CDEK Coffee to go.

«СДЭК — первая логистическая компания в России, которая решила установить кофемашины в свои ПВЗ, — говорит коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров. — Многие ставят вендинговые аппараты, которые грустно покрываются пылью где-то в углу. Мы же решили разработать бизнес-модель, затрагивающую отношения между компанией и клиентом. Мы делаем ставку на постоянную лояльную аудиторию, которая идёт к нам за основной услугой. Развитие проекта „кофе с собой“ должно пойти путём масштабирования. Так как мы располагаем широкой сетью ПВЗ, расположенных в очень хороших локациях, у CDEK Coffee to go есть шанс стать очень популярным продуктом».

Рост сети планируется прежде всего за счет развития франчайзи-партнеров СДЭК. Затраты на организацию автоматизированной кофейни окупаются примерно через полгода-год. СДЭК предоставляет полное сопровождение партнеров, поддержку по настройке и уходу за оборудованием. Компания отслеживает работоспособность всех кофемашин, подключенных к сети, проверяет статистику работы оборудования. Франчайзи могут отслеживать статистику своей работы самостоятельно в личном кабинете телеметрии кофемашины и сверять их с данными в программе ЭК5. «Сервис Coffee to go — потенциальная возможность для франчайзи СДЭК увеличить свою прибыльность и обеспечить клиентам удобный сервис», — заключает Толстобров.