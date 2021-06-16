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СДЭК запускает личный кабинет для физических лиц

Международная курьерская служба СДЭК запускает на своём сайте личный кабинет для физических лиц. Сервис стал доступен пользователям с июня, для регистрации понадобится только номер мобильного телефона. Сейчас доступен базовый функционал — поиск и отслеживание посылок, создание профиля, возможность вести диалог в чате с сохранением истории переписки, а также возможность подать заявку на подключение CDEK ID и отследить ее статус. Зарегистрированному пользователю не нужно будет запоминать трек-номер отправления, чтобы узнать его статус, все заказы будут подтягиваться автоматически по номеру телефона.

Также в ближайшее время в личном кабинете появятся возможности создавать и оплачивать заказы, менять время и дату доставки. Профиль будет автоматически синхронизирован с профилем в мобильном приложении СДЭК. Кроме того, расширится возможность удаленного подключения CDEK ID — можно будет не только заполнить анкету на подключение услуги, но и оформить услугу удаленно через Сбер ID. Также появится программа лояльности и конкурсы для клиентов.

«Мы хотим, чтобы физлицам пользоваться личным кабинетом было не сложнее, чем своим привычным смартфоном. В будущем настраивать его функции клиенты смогут персонально для себя. Мы будем регулярно обновлять сервис, чтобы у пользователей были под рукой все инструменты взаимодействия с компанией», — комментирует руководитель проектного офиса Максим Карпин.

Автор: Анна
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