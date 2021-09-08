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СДЭК запустил бесконтактную отправку посылок

Компания СДЭК начала оснащать свои офисы терминалами самообслуживания для оформления и отправки посылок, которые полностью исключают контакт между отправителем и оператором. Посредством терминалов СДЭК рассчитывает снизить нагрузку на операторов в условиях напряженной эпидемиологической ситуации, сократить время обслуживания отправителей посылок, увеличить приток клиентов и выручки. До конца года планируется внедрить до 30 терминалов.

Терминал оборудован весами, автоматизированным измерителем габаритных характеристик, камерой, touch-дисплеем, термопринтером, пин-падом, сканером штрих-кодов и интернет-модемом. С его помощью можно самостоятельно пройти весь цикл оформления посылки: измерить габариты, выбрать тариф, ввести информацию об отправителе и получателе, оплатить посылку и напечатать накладную. Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет использовать терминал без помощи оператора.

Разработчик терминала — поставщик кросс-индустриальных решений для ретейла и логистики OMNIC. Выполнение проекта, а именно разработка и дизайн терминала, налаживание бизнес-процессов, разработка программного обеспечения и интеграция в текущие процессы СДЭК заняло три месяца, уточняет директор по продукту компании OMNIC Анна Снитко.

Посредством автоматизации процесса приема посылок СДЭК рассчитывает сократить время обслуживания отправителей посылок и минимизировать очереди к оператору, снизить нагрузку на операторов и повысить уровень безопасности их работы в условиях пандемии, увеличить приток клиентов и объем заказов и, как следствие, обеспечить дополнительный приток выручки.

«Мы рассчитываем, что на старте проекта терминалами самообслуживания будут пользоваться не менее 20-30% клиентов СДЭК и что впоследствии эта доля будет расти. Для сравнения, в большинстве офисов Королевской почты Великобритании доля посылок, отправленных через терминал самообслуживания, превышает процент посылок, оформленных через оператора», — говорит руководитель проектного офиса СДЭК Максим Карпин.

До 1 октября терминал работает в тестовом режиме по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 16с4. До конца года СДЭК рассчитывает установить в своих пунктах приема посылок до 30 терминалов, преимущественно в регионах Центрального федерального округа.

«По данным OMNIC, 40% потребителей в России предпочли бы самообслуживание общению с операторами / консультантами. 77% потребителей считают, что предложить опцию самообслуживания — это лучший способ проявить уважение к клиенту и его времени. Крупные ретейлеры по всему миру — от Amazon и Walmart до „Перекрестка“ и „Пятерочки“ — активно внедряют терминалы самообслуживания. СДЭК намерен использовать этот опыт для повышения клиентского сервиса на логистическом рынке», — добавляет Карпин.

Автор: Анна
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