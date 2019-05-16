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Сегмент fashion уступил первенство бытовой технике

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Colliers International, по итогам первого квартала 2019 г. лидерство в структуре открытий впервые с начала 2018 г. перешло от операторов fashion-сегмента к ритейлерам бытовой техники — на их долю в новых магазинах пришлось 48% площадей. По мнению экспертов, первенство носит временный характер и связано с перераспределением внутри сегмента площадей, которые ранее занимала ушедшая из России сеть Media Markt.

В первом квартале 2019 г. на площадках, которые ранее принадлежали Media Markt, открылось сразу три крупных гипермаркета: два под брендом «М.Видео» в ТРК «Лето» (3 700 кв. м) и «Лондон Молл» (2 500 кв. м), ещё один — «Эльдорадо» занял 1 580 кв. м в ТРК «Лондон Молл».

Доля площадей fashion-ритейлеров в новых магазинах по итогам первого квартала 2019 г. составила 27%. Наиболее активно открывали или расширяли торговые площади российские операторы: в ТЦ «Мега Дыбенко» заработал магазин Jeans Symphony, в ТРК «5 Озёр» — Diplomat, в ТРЦ «Галерея» и «Охта Молл» появились две торговые точки нового для Петербурга бренда дизайнерской одежды Akhmadullina Dreams. Из крупных иностранных ритейлеров расширялась компания Uniqlo — новый магазин сети появился в ТРК «Европолис»; итальянский бренд женской одежды Twinset открыл первый на петербургском рынке бутик в ТРЦ «Галерея».

По словам Ирины Царьковой, директора департамента торговой недвижимости Colliers International, в условиях отсутствия нового ввода качественные торговые центры Петербурга заполнены почти полностью, и перераспределение освободившихся в них площадей происходит быстро.

«Обычно вакантную площадку занимает ритейлер того же профиля, что и прежний. Это позволяет выдержать сформированный ранее состав арендаторов, концепцию проекта. Однако каждый случай уникален, приоритеты и стратегия ТРЦ могут меняться, и тогда ротация арендаторов, смещение фокуса на другие сегменты может превращаться в эффективный инструмент, например, по привлечению в объект новой аудитории», — отмечает Ирина.

До конца 2019 г. рынок торговых площадей Петербурга пополнится двумя специализированными ТЦ: к вводу ожидается первая очередь Fashion House Outlet Centre с арендопригодной площадью (GLA) 10 тыс. кв. м и мебельный центр «Кубатура» c GLA 110 тыс. кв. м. Также продолжается строительство МФК с торговой функцией в рамках четвертой очереди комплекса «Заневский Каскад» и МФК на ул. Бабушкина. Ввод обоих комплексов запланирован на последний квартал 2019 г.

Автор: Анна
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