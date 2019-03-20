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Sela начинает продавать товары для дома и нижнее бельё

Одна из старейших в России сетей одежды Sela планирует преодолеть стагнацию на этом рынке, выйдя в другие сегменты. Так, сеть будет открывать магазины товаров для дома Sela Home, точки по продаже нижнего белья Sela Underwear и магазины женской одежды больших размеров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя компании Бориса Остроброда.

На первом этапе компания намерена открыть минимум четыре магазина Sela Home. Они расположатся на площадях 300−400 кв. м. Sela Underwear могут занять до 100 кв. м, возможно — в существующих магазинах сети в формате корнеров.

«У нас есть практически 4 млн постоянных клиентов, и мы хотим превратить Sela в корзину брендов», — объясняет Остроброд.

По его оценке, на развитие требуется минимум 1,3 млрд руб. В сумму также входят затраты на реновацию 60 собственных магазинов сети. Обновление формата позволит увеличить доходность одного магазина на 20%. В целом за счет диверсификации бизнеса сеть рассчитывает удвоить оборот в течение трех лет после запуска магазинов новых форматов.

Sela планирует привлечь средства у инвестора в обмен на долю в компании. Речь может идти и о передаче мажоритарного пакета. Срок возврата инвестиций не превысит трех лет, рассчитывает Борис Остроброд.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предупреждает, что на рынке огромная конкуренция и Sela вряд ли сможет на нем укрепиться: «Еще пять-шесть лет назад у сети были хорошие позиции и можно было говорить о запуске формата. Сейчас, с учетом агрессивного развития Zara и H&M, перспектива выглядит не очень оптимистичной». По его оценке, сегодня весь бизнес Sela стоит не более 500 млн руб.

Автор: Анна
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