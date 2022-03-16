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Sela открыла первый магазин в формате «moms mosters»

В ТРЦ «Охта Молл» открылся флагманский магазин Sela в новом для России формате «moms mosters».

В центре концепции новой Sela — игровое пространство в виде магазина одежды, где дети могут поиграть в продавцов и покупателей, в то время как их мамы занимаются шоппингом.

Детская зона оформлена нестандартно — в виде перевернутой картонной коробки. Под присмотром сотрудника любой ребенок может перевоплотиться в продавца или покупателя и попробовать себя в творческом мерчендайзинге. На кассе можно взять специальную карту (monster card), на которую начислят любую сумму, чтобы маленькие покупатели смогли сами провести по ней оплату уже в игровой кассе и получить подарочный набор наклеек.

Новый магазин Sela площадью 432 м² расположен на втором этаже торгового центра. В нем представлены все актуальные новинки взрослой и детской коллекции.

Компания Sela была основана в 1991 года. В августе 2019 года бренд присоединился к Melon Fashion Group, куда входят befree, Zarina и Love Republic. На данный момент у Sela более 180 собственных розничных магазинов сети и магазинов-партнеров в России и СНГ.

Автор: Игорь Назаров
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